В Самаре на два дня поменяют график движения пригородных поездов

30 и 31 января изменится расписание некоторых пригородных поездов, отправляющихся со станции Самара.

Из-за переоснащения устройств контактной сети на перегоне Безенчук - Мыльная на два дня вносятся изменения в график движения пригородных поездов по следующим направлениям: Самара - Сызрань-1 - Самара, Самара - Курумоч - Самара, Самара - Жигулевское Море - Тольятти - Самара.

Изменения в расписании повлияют на график движения 21 пригородного поезда. В том числе, 30 января выводятся из расписания рейсы "Ласточки" отправлением из Самары в Тольятти в 14:00 и 20:15 и из Тольятти в Самару в 10:31 и 20:11.

31 января выводятся из расписания рейсы "Ласточки" отправлением из Самары в Тольятти в 08:12 и из Тольятти в Самару в 10:31.