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Суды Происшествия

Глава Самарского облсуда отменил отказ отпустить лидера ОПС "Штаб"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 января, стало известно, что председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов отменил отказ Новокуйбышевского городского суда в условно-досрочном освобождении Юрия Зольникова. Последний возглавлял региональное управление Ростехнадзора. А в нулевых попытался захватить рынок промышленной экспертизы, для чего организовал ряд убийств.

Как рассказывали в Следственном комитете, Юрий Зольников создал банду под названием "Штаб" еще в 1999 году вместе с сыном Андреем Зольниковым, который являлся теневым директором ООО "Промэкспертиза". Третьим лидером преступного сообщества стал директор самарского филиала ОАО "Оргэнергонефть" Игорь Власов.

"Они хотели получать доход в от преступного бизнеса на территории Самарской области через монополизацию рынка экспертизы промышленной безопасности и иных сфер бизнеса, подконтрольных Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области. Для этого мужчины собирались устранить с рынка других участников, в том числе с помощью убийств", — рассказывали в Следственном комитете.

К "штабным" присоединились Владимир Колсанов, Виктор Скляренко, Виктор Трешников, Евгений Горбунов и Евгений Фролов. Они и помогали расправляться с конкурентами. Например, в 2006 г. убили директора ООО "СамараКонтрольСервис" Владимира Хохлова.

Одно из покушений совершили на Игоря Кузнецова. Бандиты хотели помешать переводу этого мужчины в областной Ростехнадзор. Кузнецова подкараулили у ворот его дома и, брызнув в лицо из газового баллончика, ударили ножом в грудь. Но преступники попали в лежавшую в кармане пачку денег.

В декабре 2009 г. Верховный суд РФ назначил Юрию Зольникову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Андрею Зольникову — 17 лет лишения свободы, остальным членам преступного сообщества — Колсанову, Скляренко, Трешникову, Горбунову и Фролову — от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты утверждали в судах, что заключенные эти сроки не переживут. Но они пережили.

Представители группировки уже не раз пытались выйти на свободу условно-досрочно. И постоянно слышали отказы судов. В частности, в 2018 г. защита Зольникова-старшего заявила, что он уже исправился: получил 44 поощрения от администрации ИК № 3, за свои деньги отремонтировал крышу, благоустроил прогулочную площадку, активно участвует в общественной жизни отряда.

Однако представитель потерпевших Владимир Петров выступал против выхода Зольникова на свободу. Например, он рассказал, что лидер "штабных" ни копейки не выплатил потерпевшим.

"Тратя миллионы на капитальный ремонт крыши и обустройство территории, осужденный, скорее всего, заботился больше о себе, ведь сам же на этой площадке и гулял, — говорил адвокат. — Если бы он действительно осознал свою вину, то в первую очередь пожелал бы хоть как-то ее загладить".

Не смог Зольников выйти по УДО и в 2020 году. Его жалобу снова не удовлетворили. И вот теперь в ГАС "Правосудие" появилась запись об отмене последнего отказа Новокуйбышевского городского суда в условно-досрочном освобождении Зольникова. Материал рассматривал лично председатель областного суда Вадим Кудинов.

Также известно, что аналогичную жалобу уже в 2023 году подал и Зольников-младший. Дату ее рассмотрения пока не назначили.

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Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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