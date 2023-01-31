В Самарском облсуде раскрыли подробности освобождения главы ОПС "Штаб"

В пресс-службе областного суда прокомментировали условно-досрочное освобождение бывшего главы Ростехнадзора по Самарской области Юрия Зольникова. Ранее его признали виновным в создании организованного преступного сообщества.

Напомним, Юрий Зольников создал банду под названием "Штаб" еще в 1999 г. вместе с сыном Андреем Зольниковым, который являлся теневым директором ООО "Промэкспертиза". Третьим лидером преступного сообщества стал директор самарского филиала ОАО "Оргэнергонефть" Игорь Власов.

"Они хотели получать доход в от преступного бизнеса на территории Самарской области через монополизацию рынка экспертизы промышленной безопасности и иных сфер бизнеса, подконтрольных Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области. Для этого мужчины собирались устранить с рынка других участников, в том числе с помощью убийств", — рассказывали в Следственном комитете.

К "штабным" присоединились Владимир Колсанов, Виктор Скляренко, Виктор Трешников, Евгений Горбунов и Евгений Фролов. Они и помогали расправляться с конкурентами. Например, в 2006 г. убили директора ООО "СамараКонтрольСервис" Владимира Хохлова.

Одно из покушений совершили на Игоря Кузнецова. Бандиты хотели помешать переводу этого мужчины в областной Ростехнадзор. Кузнецова подкараулили у ворот его дома и, брызнув в лицо из газового баллончика, ударили ножом в грудь. Но преступники попали в лежавшую в кармане пачку денег.

В декабре 2009 г. Верховный суд РФ назначил Юрию Зольникову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Андрею Зольникову — 17 лет лишения свободы, остальным членам преступного сообщества — Колсанову, Скляренко, Трешникову, Горбунову и Фролову — от 8 до 20 лет лишения свободы. На днях стало известно, что Зольникова-старшего решили отпустить условно-досрочно, отменив постановление об отказе в УДО новокуйбышевского суда. Теперь в областном суде рассказали почему приняли это решение.

"На момент рассмотрения апелляционной жалобы на постановление суда первой инстанции отбывать наказание ему оставалось немногим более 10 месяцев. Осужденный является пенсионером по возрасту, инвалидом третьей группы. Как следует из материалов дела, осужденный отбыл установленную часть срока назначенного наказания и имел право на обращение с указанным ходатайством. За время отбывания наказания имеет 54 поощрения, 10 из которых получены с момента снятия последнего взыскания. Все взыскания получены им в начальный период отбывания наказания за незначительные по своему характеру нарушения порядка отбывания наказания", — объяснили в облсуде.

Как рассказали служители Фемиды, Зольников возместил и вред потерпевшей. А в местах лишения свободы добросовестно относился к труду.

"Судом также принято во внимание наличие у осужденного тяжкого неизлечимого заболевания", — сообщили в пресс-службе Самарского облсуда.

Кстати, нет и данных, которые бы сейчас плохо характеризовали Зольникова или говорили о том, что он не встал на путь исправления. Таким образом, решено, что он может выйти на волю. В ближайшее время облсуд должен рассмотреть аналогичную жалобу Зольникова-младшего.