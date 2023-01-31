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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области подведены итоги реализации мероприятий дорожного нацпроекта

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подвели итоги реализации всех мероприятий 2022 г., включенных в региональный паспорт национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Для достижения целевых показателей проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в Самарской области в 2022 г. на средства дорожного нацпроекта и дополнительного финансирования из федерального бюджета в эксплуатацию ввели 117 объектов общей протяженностью 493,85 км. На эти цели направили более 14 млрд рублей.

Отметим, что в прошлом году Самарская область дополнительно получила 2,25 млрд рублей из федерального бюджета во многом благодаря работе губернатора Дмитрия Азарова по защите интересов региона на федеральном уровне, исполнению ранее взятых обязательств по реализации стратегических инфраструктурных проектов. Это позволило довести уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог до 45,8% при плановом 41,53%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 77,3% при плановом - 75%.

При этом особое внимание уделили участкам, ведущим к социально значимым объектам и сельским поселениям. В 2022 г. в области к нормативу привели 15 участков дорог, которые повысили транспортную доступность порядка 50 населенных пунктов самарского региона и где проходят школьные маршруты, общей протяженностью более 162 км.

Продолжилось обновление искусственных сооружений. В программу работ включили 27 мостов и путепроводов, расположенных на региональной и местной дорожной сети. К нормативу привели порядка 1436 п.м вместо запланированных 947,7 п.м.

Количество объектов, на которых применили новые улучшенные материалы и технологии, составило 85% при плановых 20%.

В рамках региональной составляющей "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" на 31 км трассы Самара - Бугуруслан установили еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля по направлению в областной центр.

Кроме того, в Самарской области сформировали пятилетнюю программу дорожных работ на период 2023-2027 гг. и запланировали показатели достижения нормативного состояния опорной сети региона.
Напомним, опорная сеть автодорог - это каркас национальной автомобильно-дорожной сети РФ, который обеспечивает устойчивые транспортные связи между основными точками генерации транспортного спроса, городскими агломерациями, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями, пограничными пунктами пропуска, входящими в соответствующие опорные сети.

В Самарской области в опорную сеть России входят 24 участка региональных дорог суммарной протяженностью 647 км. К 2028 г. уровень нормативного состояние опорной сети должен составить не менее 85%.

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