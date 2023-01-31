44-й полк, попавший под удар в Макеевке, восстановил боеспособность

44-й полк Российской Армии, попавший под удар реактивными снарядами "Хаймарс" в Макеевке Донецкой народной республики, восстановил боеспособность. Об этом на заседании Самарской губернской думы сообщил депутат, доброволец СВО Дмитрий Холин.

"44-й полк после восстановления боеспособности вышел на участок несения службы. Несмотря на случившееся, никакого упадочнического настроения нет. Наоборот, все готовы и хотят продолжить выполнение поставленных задач. И во многом это основывается на вашей помощи. Всех одели в новую форму - одновременно и Минобороны, и вы. Люди чувствуют, что они нужны", - рассказал депутат, поблагодарив власти региона за поддержку.

Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где размещались российские военные. По данным Минобороны РФ, погибло 89 человек, в том числе жители Самарской области. Наибольшие потери понес 44-й полк.