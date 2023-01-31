В Самарской области разработают программу научно-технологического развития

В понедельник, 30 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.
Одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение работы по укреплению позиций Самарской области в национальных рейтингах, которые характеризуют уровень научно-технологического развития регионов.
В ноябре прошлого года Министерством науки и высшего образования РФ впервые был опубликован национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2021 года, по результатам которого Самарская область вошла в пятерку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.
Национальный рейтинг сформирован по 33 показателям, сгруппированным в 3 блока: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. По 14-ти показателям Самарская область - ведущий регион, в том числе по финансовым затратам на исследования и разработки, по уровню инновационной активности и по доли вовлеченных в процессы организаций.
Ведущие высшие учебные заведения нашего региона успешно участвуют в программе Приоритет-2030, несколько вузов стали победителями федерального проекта "Передовые инженерные школы".
"Самарский государственный медицинский университет уже второй год подряд будет получать из федерального бюджета более 1 млрд рублей. Областной бюджет также обеспечивает финансирование этой программы. Важно, что средства направляются на внедрение результатов научных разработок в производство. Например, в прошлом году в медицинском университете был открыт центр серийного производства инновационной медицинской продукции - фактически мини-завод, который делает уникальные изделия, востребованные в России и за рубежом. Безусловно, мы заинтересованы в таких результатах и будем их поддерживать, - подчеркивает Виктор Кудряшов. - Наша стратегическая задача - объединить научные разработки с интересом индустриальных партнеров, конкретных предприятий. И сегодня при поддержке научно-образовательного центра мирового уровня, НОЦ "Инженерия будущего", который признан одним из лучших в стране, мы ее достаточно успешно решаем".
Направления этой работы будут формализованы в рамках 33 показателей, которые закрепят за органами исполнительной власти региона исходя из сфер их компетенций и полномочий. Кроме того, на оперативном совещании было решено разработать программу научно-технологического развития Самарской области, в которой будут отражены дополнительные меры поддержки научных исследований, молодых ученых и их семей, а также предусмотрены субсидии для коммерциализации инновационных технологий.
Профильным министерствам поручено подготовить соответствующие предложения.
"Уверен, что это даст новый импульс для того, чтобы научно-технологическое развитие региона выходило на максимально эффективный уровень. Это очень важно еще и в связи с тем, что в Самарской области планируется создание научно-образовательного центра - кампуса. Это инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая сегодня уже поддержана на федеральном уровне. Межвузовский кампус создаст дополнительные возможности для развития научных исследований в кооперации с индустриальными партнерами, причем уже на ранних этапах обучения к этой работе будут привлекаться студенты. Такой симбиоз сделает кампус уникальным объектом для нашего региона", - считает председатель областного правительства.
Еще одна важная задача, которая сегодня стоит перед регионом - цифровизация в органах исполнительной власти Самарской области и отраслях, курируемых министерствами. О ходе достижения показателей цифровой зрелости в региональном министерстве образования на оперативном совещании доложила заместитель министра Елена Пинская.
На федеральном уровне определены пять показателей, характеризующие цифровую зрелость управления в сфере образования, значений которых необходимо достичь к 2030 году. По двум из них - доля учащихся с цифровым профилем и доля педработников, использующих цифровой образовательный контент - Самарская область приблизилась к 100% выполнению. В целом в рейтинге цифровой зрелости системы образования на сегодняшний день наш регион входит в десятку лучших субъектов РФ.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.