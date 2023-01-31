В Самарской области разработают программу научно-технологического развития

В понедельник, 30 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона.

Одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение работы по укреплению позиций Самарской области в национальных рейтингах, которые характеризуют уровень научно-технологического развития регионов.

В ноябре прошлого года Министерством науки и высшего образования РФ впервые был опубликован национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2021 года, по результатам которого Самарская область вошла в пятерку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.

Национальный рейтинг сформирован по 33 показателям, сгруппированным в 3 блока: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. По 14-ти показателям Самарская область - ведущий регион, в том числе по финансовым затратам на исследования и разработки, по уровню инновационной активности и по доли вовлеченных в процессы организаций.

Ведущие высшие учебные заведения нашего региона успешно участвуют в программе Приоритет-2030, несколько вузов стали победителями федерального проекта "Передовые инженерные школы".

"Самарский государственный медицинский университет уже второй год подряд будет получать из федерального бюджета более 1 млрд рублей. Областной бюджет также обеспечивает финансирование этой программы. Важно, что средства направляются на внедрение результатов научных разработок в производство. Например, в прошлом году в медицинском университете был открыт центр серийного производства инновационной медицинской продукции - фактически мини-завод, который делает уникальные изделия, востребованные в России и за рубежом. Безусловно, мы заинтересованы в таких результатах и будем их поддерживать, - подчеркивает Виктор Кудряшов. - Наша стратегическая задача - объединить научные разработки с интересом индустриальных партнеров, конкретных предприятий. И сегодня при поддержке научно-образовательного центра мирового уровня, НОЦ "Инженерия будущего", который признан одним из лучших в стране, мы ее достаточно успешно решаем".

Направления этой работы будут формализованы в рамках 33 показателей, которые закрепят за органами исполнительной власти региона исходя из сфер их компетенций и полномочий. Кроме того, на оперативном совещании было решено разработать программу научно-технологического развития Самарской области, в которой будут отражены дополнительные меры поддержки научных исследований, молодых ученых и их семей, а также предусмотрены субсидии для коммерциализации инновационных технологий.

Профильным министерствам поручено подготовить соответствующие предложения.

"Уверен, что это даст новый импульс для того, чтобы научно-технологическое развитие региона выходило на максимально эффективный уровень. Это очень важно еще и в связи с тем, что в Самарской области планируется создание научно-образовательного центра - кампуса. Это инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая сегодня уже поддержана на федеральном уровне. Межвузовский кампус создаст дополнительные возможности для развития научных исследований в кооперации с индустриальными партнерами, причем уже на ранних этапах обучения к этой работе будут привлекаться студенты. Такой симбиоз сделает кампус уникальным объектом для нашего региона", - считает председатель областного правительства.

Еще одна важная задача, которая сегодня стоит перед регионом - цифровизация в органах исполнительной власти Самарской области и отраслях, курируемых министерствами. О ходе достижения показателей цифровой зрелости в региональном министерстве образования на оперативном совещании доложила заместитель министра Елена Пинская.

На федеральном уровне определены пять показателей, характеризующие цифровую зрелость управления в сфере образования, значений которых необходимо достичь к 2030 году. По двум из них - доля учащихся с цифровым профилем и доля педработников, использующих цифровой образовательный контент - Самарская область приблизилась к 100% выполнению. В целом в рейтинге цифровой зрелости системы образования на сегодняшний день наш регион входит в десятку лучших субъектов РФ.