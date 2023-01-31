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Соцподдержка Общество

АО "Транснефть - Приволга" в 2022 году оказало благотворительную помощь 33 организациям

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в 2022 году оказало благотворительную помощь 33 организациям, в числе которых общественные, образовательные, медицинские учреждения и благотворительные фонды в регионах ведения производственной деятельности. В общей сложности на благотворительную деятельность в минувшем году предприятие направило почти 200 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Реализация различных проектов направлена на улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры в регионах присутствия компании. Так, в минувшем году началась реализация трехлетнего проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории села Красный Яр Красноярского района Самарской области. В Саратовской области в г. о. ЗАТО Светлый завершается капитальный ремонт здания Дома культуры. Проведены работы по замене кровли, ремонту фасада, замене окон.

В течение года предприятие продолжало поддерживать учреждения среднего и дошкольного образования. В частности, начался ремонт и обновление материально-технической базы ГКОУ для детей-сирот г. о. Чапаевск, закуплены мебель и оборудование для кабинета домоводства и столярной мастерской учреждения. Завершение работ запланировано в первом квартале 2023 года.

В г. Бугуруслане Оренбургской области при поддержке компании реализован благотворительный проект по капитальному ремонту системы электроснабжения детского сада № 21, а в г. Волгограде приобретены учебная мебель и оборудование для новых кабинетов в средней школе № 55.

Ежегодно от АО "Транснефть - Приволга" поддержку получает Самарский государственный технический университет. В минувшем году средства были направлены на создание учебной лаборатории для проведения практических работ по дисциплине "Измерение и контроль в технологических процессах транспорта и хранения нефти и газа", а также на повышение квалификации преподавательского состава. Продолжается реализация проекта по ремонту помещений кафедры трубопроводного транспорта СамГТУ.

В четырех районах Саратовской области в течение последних двух лет построены и введены в эксплуатацию площадки с уличными тренажерами, где жители сельских поселений могут заниматься спортом.

Продолжает активно развиваться волонтерское движение АО "Транснефть - Приволга". В минувшем году волонтёры организовали традиционные экологические, образовательные и патриотические акции. Волонтеры помогают детским домам, приютам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее массовыми традиционно становятся экологические волонтерские акции, благотворительные акции накануне новогодних и рождественских праздников. Так, в новогоднем благотворительном марафоне 2022 года приняли участие около 2 тысяч человек, проведено 17 мероприятий.

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