Самарца отправили в колонию за кражу и поджог пиццерии

Самарский районный суд Самары вынес приговор за поджог офиса "Додо пицца" и покушение на кражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ночь с 23 на 24 декабря 2020 г. мужчина взломал дверь и проник в административное помещение на третьем этаже пиццерии "Додо пицца" на ул. Ленинградской. Злоумышленник забрал ценные вещи, а потом поджег офис, чтобы скрыть следы преступления.
Преступник попытался скрыться, но сотрудники пиццерии его задержали. Сумма ущерба превысила 13 млн рублей.
На суде ранее судимый мужчина не признал вину. В итоге ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.