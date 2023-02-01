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Суды Происшествия

Самарца отправили в колонию за кражу и поджог пиццерии

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд Самары вынес приговор за поджог офиса "Додо пицца" и покушение на кражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ночь с 23 на 24 декабря 2020 г. мужчина взломал дверь и проник в административное помещение на третьем этаже пиццерии "Додо пицца" на ул. Ленинградской. Злоумышленник забрал ценные вещи, а потом поджег офис, чтобы скрыть следы преступления.

Преступник попытался скрыться, но сотрудники пиццерии его задержали. Сумма ущерба превысила 13 млн рублей.

На суде ранее судимый мужчина не признал вину. В итоге ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

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