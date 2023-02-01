"Крылья Советов" получат за Матео Барача 250 тыс. евро

Аренда защитника "Крыльев Советов" Матео Барача обойдется бельгийскому "Остенде" в 250 тыс. евро, сообщает "РБ-Спорт".

Напомним, Барач остаток сезона проведет в клубе "Остенде".

Право выкупа необязательное: если "Остенде" захочет сохранить 28-летнего защитника, то должен будет заплатить еще около 1 млн. Таким образом, "Крылья Советов" заработают на аренде мало играющего футболиста, а сам Барач получит игровую практику в хорошем европейском чемпионате, пишет издание.