"Крылья Советов" получат за Матео Барача 250 тыс. евро

Аренда защитника "Крыльев Советов" Матео Барача обойдется бельгийскому "Остенде" в 250 тыс. евро, сообщает "РБ-Спорт".
Напомним, Барач остаток сезона проведет в клубе "Остенде".
Право выкупа необязательное: если "Остенде" захочет сохранить 28-летнего защитника, то должен будет заплатить еще около 1 млн. Таким образом, "Крылья Советов" заработают на аренде мало играющего футболиста, а сам Барач получит игровую практику в хорошем европейском чемпионате, пишет издание.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?