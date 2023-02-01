Чиновники сделали новое заявление об увеличении коэффициента аренды для бизнесменов

В среду, 1 февраля, в администрации Самары прошел круглый стол об изменении коэффициентов при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена.

Напомним, с 1 января арендаторы должны платить за землю под торговыми объектами в городе по новой системе — таково решение гордумы. Поправки отменили дифференциацию тарифов в зависимости от района города, и с 1 января 2023 г. вводится единый коэффициент платы при аренде земли под объекты торговли — 0,122. Бизнесмены уже пожаловались СМИ, что платить кому-то придется больше почти в четыре раза. С арендаторами 1 февраля и встретились представители горадминистрации.

"Коэффициент вида разрешенного использования земельных участков (Кв) — это один из элементов, который составляет формулу расчета арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена в Самаре. Помимо Кв в этой формуле, в первую очередь, учитывается кадастровая стоимость земельных участков, а также коэффициент инфляции. Сама формула расчета арендной платы за земельный участок, собственность на который не разграничена, установлена Постановлением правительства Самарской области от 6 августа 2008 года. Полномочия по установлению Кв перешли к нам, органам местного самоуправления городского округа Самара, с 1 января 2016 года", — рассказал исполняющий обязанности главы ДУИ Александр Крючков.

По его словам, в процессе установления Кв всегда принимался во внимание территориальный фактор. Кроме того, для различных категорий арендаторов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, при установлении Кв всегда учитывался конкретный вид деятельности, а также вид объекта — временный или капитальный.

"В 2017 году одним из предпринимателей, владельцем небольшого киоска в Промышленном районе были направлены жалобы в УФАС Самарской области и подано искового заявление в суд о признании несоответствующими действующему законодательству ряда решений думы, которые касаются торговой деятельности. Суть претензий предпринимателя, а впоследствии УФАС, изложенных в предписании в адрес думы, состояла в требовании исключить из установления значений Кв для торговой деятельности признаков дифференциации: градации по районам, по типам торгового объекта и по виду деятельности", — говорит Александр Крючков.

Представитель ДУИ сообщил, что властями Самары были предприняты исчерпывающие меры для сохранения значений Кв. Но за четыре года прошли заседания судов всех инстанций между УФАС и думой и итоговым результатом стало признание несоответсвующим антимонопольному законодательству действующих значений Кв.

"Принятие решения думой городского округа 27 декабря 2022 года, в соответствии с которым мы установили новые Кв для торговой деятельности, явилось исключительно вынужденной мерой в целях исполнений решений судов и предписаний УФАС", — рассказал Крючков.

По его словам, стоимость аренды вырастает для крупных торговых центров, а для малого бизнеса, наоборот, должна снизиться. Полный зал присутствовавших бизнесменов негодовал.

"Говорят, что у тысячи предпринимателей снизится арендная плата, а лишь у порядка 70 возрастет. Но среди последних — торговые центры. А там — много арендаторов. Соответственно стоимость аренды увеличится для всех арендаторов, и им придется поднимать цены", — высказывает свое мнение бизнесмен Ирина Светлакова.

Впрочем, после бурного обсуждения чиновники и бизнесмены договорились: в ближайшее время будет создана рабочая группа, чтобы выработать приемлемое для всех решение вопроса.