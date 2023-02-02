В Самаре пройдет всероссийский фестиваль "Архитектурное наследие"

Летом Самара примет у себя шестой всероссийский фестиваль "Архитектурное наследие" и на несколько дней станет центром внимания архитектурного сообщества всей страны. Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России. Проведение фестиваля поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.

Накануне власти Самары встретились с организаторами фестиваля, обсудили вопросы, касающиеся проведения масштабного события, в том числе локации и фестивальные площадки.

"Мы действительно рады принимать у себя фестиваль. Часть территории города у нас признана историческим поселением, где будут введены определённые регламенты по обращению с объектами культурного наследия и ценными градоформирующими объектами. Тема сохранения, развития и грамотного использования объектов исторического и архитектурного наследия — одна из самых живых и обсуждаемых в нашем городе не только для профессионального архитектурного и строительного сообщества, но и для многих самарцев", — прокомментировала глава города Елена Лапушкина. — Рассчитываем, что проведение фестиваля привнесёт новые идеи для сохранения культурного наследия Самары и развития нашего города".