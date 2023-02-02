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Муниципалитеты Власть и политика

Перед главами городов Самарской области в 2023 г. стоят масштабные задачи развития территорий

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с главами муниципальных образований области в режиме видеоконференцсвязи. В совещании также приняли участие руководители профильных министерств и ведомств.

В январе завершился этап планирования деятельности органов исполнительной власти на 2023 год, представлены и утверждены планы работы, где отражены необходимые мероприятия и целевые показатели, которых необходимо достичь в текущем году.

Председатель правительства Самарской области отметил роль муниципальных образований в достижении планируемых результатов: "Муниципалитеты являются основными исполнителями многих программ, в первую очередь, масштабной программы капитальных ремонтов учреждений социальной сферы, ремонта дорожной сети на своей территории. Кроме того, муниципальные образования выступают заказчиками проектов реконструкции и строительства очистных сооружений, водоводов в рамках национальных проектов. Это большая трудоемкая работа, связанная с проектированием, прохождением экспертизы, контролем строительства".

В 2023 г. перед Самарской областью стоит задача по вводу в эксплуатацию жилья в объеме 2 млн 192 тыс. кв. м. При этом, как отметил министр строительства Самарской области Николай Плаксин, самый большой объем по вводу приходится на Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

Важнейшим направлением работы муниципалитетов и профильных министерств является строительство объектов социального назначения. В 2023 г. запланировано к вводу 24 объекта, 15 в рамках нацпроектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда". В настоящее время ведется реализация 17 объектов.

На совещании выделили объекты капстроительства, где заказчиком является муниципальное образование. Виктор Кудряшов поручил с особым вниманием отнестись к контролю строительства детского сада в Промышленном районе областного центра, ввод в эксплуатацию которого планируется летом текущего года, строительства школ в 18 и 20 кварталах Тольятти, мкр. Крутые Ключи г. о. Самара.
Большое количество объектов в 2023 г. вводятся в рамках нацпроекта "Экология" и "Жилье и городская среда". Ведется проектирование, реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений на территории городских округов Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Сызрань, Нефтегорск, муниципальных районах Безенчукский и Приволжский. 40% достигла готовность объекта реконструкции крупнейших в нашей области городских очистных канализационных сооружений (после реконструкции мощность ГОКС составит 640,00 тыс. куб. м. в сутки). Строятся наружные инженерные сети дождевой канализации в Нефтегорске, очистные сооружения и сети канализации в Елховском районе. Ведется реконструкция или строительство водозаборов, водоотводов и систем водоснабжения в Самаре, Отрадном, Нефтегорске, Безенчукском, Красноярском, Большеглушицком, Кошкинском, Елховском, Камышлинском районах.

"Задачи в этом году очень масштабные: построить 8 крупных объектов водоводов, которые обеспечат чистой питьевой водой несколько десятков тысяч жителей области, ввести в строй 9 очистных сооружений, которые позволят сократить объем неочищенных сточных вод в Волгу на 265 млн кубометров. Важно, что главы всех муниципальных образований относятся к этим вопросам ответственно, по многим направлениям уже создан серьезный задел", — говорит Виктор Кудряшов.

На совещании с руководителями территорий также обсудили еще целый ряд важных вопросов. Один из них касается своевременного выполнения предписаний надзорных органов при подготовке образовательных учреждений к учебному году 2023-2024.

"Мы готовы рассмотреть возможность дополнительного выделения средств на эти цели", — определил приоритетность задачи глава облправительства.

Кроме того, главам поручено завершить в образовательных учреждениях ремонтные работы и благоустройство территории до начала проверки готовности к новому учебному году, то есть до 1 августа 2023 года.

Важная роль принадлежит муниципалитетам в реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области". В 2023 г. запланировано возведение 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 офиса врача общей практики, 1 врачебной амбулатории. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян пояснил, что требуется в проекте со стороны муниципальных образований. Это выделение земельных участков под размещение модульных конструкций, подключение вновь возводимых объектов к инженерным сетям, благоустройство прилегающей территории, обеспечение подъездными путями проезда санитарного автотранспорта, в том числе автомобилей скорой помощи.

"Коллеги, масштабные задачи, которые стоят сегодня перед Самарской областью, требуют от нас выстроенной командной работы. Призываю вас к тесному взаимодействию с министерствами. Цель у всех нас общая — это развитие региона", — заключил Виктор Кудряшов.

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