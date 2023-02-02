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Экономика и бизнес

Самарская область перевыполнила план по числу участников нацпроекта "Производительность труда"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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План по количеству предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда" в прошлом году был перевыполнен в Самарской области на 17,3%.

Так, в нацпроекте участвуют уже 142 компании региона. При этом только за минувший год в него вступили 27 новых предприятий.

Пилотные проекты по повышению производительности труда завершены на 28 предприятиях. В частности, время протекания рабочего процесса сокращено в среднем на 51%, а запасы незавершенного производства уменьшены на 48%.

Важно отметить, что благодаря новым знаниям "бережливого" производства предприятия могут эффективнее использовать внутренние ресурсы, оптимизировать перемещение продукции и логистику, обеспечивать полную загрузку оборудования, материалов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях региона, поскольку форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.

"Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, а национальный проект "Производительность труда" и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, - отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

А меры поддержки действительно существенны. Предприятиям - участникам нацпроекта предоставляются льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.
К примеру, сегодня налоговый вычет предприятий - участников нацпроекта за три года составляет 1,2 млрд руб. Среди предприятий, воспользовавшихся такими преференциями, - "Пегас-Агро". Компания занимается производством сельскохозяйственной техники.

"Наше предприятие высоко оценивает меры поддержки, которые могут использоваться участниками нацпроекта, - комментирует главный бухгалтер "Пегас-Агро" Анна Масина. - Получение инвестиционного вычета по налогу на прибыль стало мощным драйвером для развития всего производства. Повторное вовлечение оставшихся в организации денежных средств направлено на расширение производственных мощностей с освоением принципиально нового технологического оборудования, позволяющего изготавливать детали для наших сельхозмашин, используя методы круговой интерполяции и скайвинга. Это в том числе позволило увеличить объемы производимой продукции и оказало стабилизирующее воздействие на процессы предприятия в периоде недавнего экстренного разрыва цепочек поставки комплектующих".

Напомним, подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ.

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