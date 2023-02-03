Преподаватели СамГТУ познакомились с работой Центра мониторинга качества "Т Плюс"

ПАО "Т Плюс" презентовало преподавателям теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) Центр мониторинга качества, созданный для оперативного анализа параметров тепла, поставляемого потребителям компании. Во встрече приняли участие заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов и декан ТЭФ СамГТУ Константин Трубицын.
Диспетчеры и аналитики центра в онлайн-режиме отслеживают данные приборов учета тепловой энергии, установленных в многоквартирных жилых домах, муниципальных учреждениях, производственных и иных объектах. В одной только Самарской области (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск) на контроле этих специалистов находится свыше 11 тысяч приборов учета. В целом же Центр мониторинга качества анализирует параметры теплоснабжения в 35 городах "Т Плюс", отнесенных к ценовым зонам.
"Центр создан для точного контроля за производственными процессами, что позволяет сделать теплоснабжение наших клиентов еще лучше", — отметил Дмитрий Смородинов.
Кроме того, участники встречи обсудили взаимодействие энергокомпании и СамГТУ в части трудоустройства. Ежегодно на ТЭЦ, ГРЭС и тепловые сети "Т Плюс" приходят несколько десятков выпускников теплоэнергетического факультета. В настоящее время молодым специалистам доступен ряд вакансий, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте компании: tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!