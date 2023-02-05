Житель Самарской области избил приятеля и не успел скрыться от полиции

В Камышлинском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце января правоохранителям позвонил 36-летний житель с. Новое Усманово и сказал, что его избил приятель. Приехавшие полицейские задержали предполагаемого нападавшего на выходе из дома.

Задержанный ранее был судим за угрозу убийством, нападение на представителя власти и хранение наркотиков. Он не отрицал вину и сказал, что разозлился на знакомого во время застолья и ударил его по голове и лицу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевшему причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").