В Камышлинском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В конце января правоохранителям позвонил 36-летний житель с. Новое Усманово и сказал, что его избил приятель. Приехавшие полицейские задержали предполагаемого нападавшего на выходе из дома.
Задержанный ранее был судим за угрозу убийством, нападение на представителя власти и хранение наркотиков. Он не отрицал вину и сказал, что разозлился на знакомого во время застолья и ударил его по голове и лицу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевшему причинен тяжкий вред.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063