"Крылья Советов" интересуются защитником "Химок" Дмитрием Тихим

"Крылья Советов" рассматривают вариант с подписанием защитника Дмитрия Тихого из "Химок" на замену ушедшему в "Остенде" на правах аренды Матео Барачу, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дмитрий Тихий перешёл в "Химки" из красноярского "Енисея" в 2019 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Тихий играл за "Аланию", "Факел", "Томь" и другие команды.