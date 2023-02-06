В Самаре вынесли приговор за попытку подкупа полицейского 3 млн рублей

В понедельник, 6 февраля, суд Советского района Самары вынес приговор местному жителю Денису Тимофееву. Об этом Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Советского района.

Напомним, как считают следователи, история началась в июне 2022 года. Тогда Тимофеев приобрел крупную партию мефедрона. Согласно материалам дела, позже он решил перепрятать наркотик. Мужчина шел по улице с кульком, в котором было не менее 614 г вещества. Но около дома № 16 на ул. Балаковской Тимофеева задержали полицейские. После этого квартиру задержанного обследовали и изъяли около 10 кг мефедрона. Действия Тимофеева подпадали под статью УК РФ о незаконном покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Мужчину доставили в отдел УНК ГУ МВД по Самарской области на ул. Ерошевского, 4 для дальнейшей проверки. Тут, как считают следователи, мужчина и решил откупиться. Он обратился к заместителю начальника одного из отделов УНК и предложил ему 3 млн руб. за то, чтоб забыть "неприятную историю". Впрочем, полицейский написал рапорт о том, что его склоняют к коррупции и позже поучаствовал в оперативном эксперименте.

Тимофеев же уже во время оперативного эксперимента позвонил знакомому и попросил в долг 3 миллиона. Приятель ответил, что прямо сейчас может дать 25 тыс. евро (на тот момент это равнялось 1,3 млн рублей). Дальше знакомый передал деньги водителю, который должен был привезти их в отдел по борьбе с наркотиками. Водитель, не зная, что за деньги и зачем он их везет, доставил сверток Тимофееву. Предполагается, что 1,3 млн должны были стать лишь первой частью взятки. А остальное, якобы довезли бы позже.

Приговор суд зачитал Тимофееву за покушение на незаконный сбыт наркотиков и покушение на дачу взятки. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 6,1 млн рублей.