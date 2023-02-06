16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ФИПС обучит специалистов промышленных предприятий Самарской области Росстат: в 2022 году "вторичка" в Самарской области подорожала на 10% На Байконуре завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22" АвтоВАЗ планирует разработку нового полноприводного кроссовера Экономика Самарской области демонстрирует хорошую адаптивность к новым реалиям

Экономика и бизнес

ВСК выступила организатором мероприятия для HR и лиц, принимающих решения в Краснодаре

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК выступил организатором бизнес-сессии "Лучшие люди: формирование и развитие команды в бизнесе. Современные вызовы и решения", которая состоялась в Краснодаре. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры крупных российских компаний и профессиональных сообществ — всего более 130 гостей. В рамках события спикеры обсудили эффективные инструменты формирования HR-бренда, повышения мотивации сотрудников и ключевые тренды в сфере управления персоналом.

С вступительным словом перед участниками мероприятия выступил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Андрей Попов, руководитель "Центра изучения рынка труда", основатель одного из крупнейших в России клубов работодателей, в рамках форума рассказал, какие сферы бизнеса сейчас наиболее привлекательны для профессионалов, как в нынешних условиях мотивировать топовых специалистов и какими навыками должен обладать лидер, чтобы сформировать вокруг себя сильную команду.

Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию привел в качестве примера эффективных инструментов управления корпоративной культурой сервисные решения страховщика в сегменте ДМС.

Достижение командой сверхрезультата — это сложная задача для любой компании. Алексей Пшеничный, создатель сети спортивных магазинов и серии спортивных событий под брендом "Высшая Лига" в ходе своего выступления поделился мнением о том, как соревновательные механики работают на общий результат команды, привел пример реализации мотивационных проектов в различных сферах бизнеса.

Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК рассказал, как компании удалось в сжатые сроки успешно запустить мотивационный проект для своих сотрудников.

Александр Абраменко, генеральный директор ООО "Аквамарин" представил участникам форума конструктор программ лояльности и вовлечения "СВОИ". Корпоративный маркетплейс является эффективным инструментом для увеличения вовлеченности специалистов в рабочий процесс, соответственно — и повышения производительности работы сотрудников.

Екатерина Афанасьева, руководитель сообщества специалистов в сфере управления персоналом "HR-навигатор" привела примеры неудачных кейсов взаимодействия с ключевым персоналом. А Наталия Семушкина, генеральный директор винодельнического района "Долина Лефкадия" поделилась опытом управления сотрудниками через работу с ценностями.

В завершение события мероприятие посетила Светлана Салтанова, заместитель министра экономики Краснодарского края, которая выступила с поздравительной речью в адрес ВСК, приуроченной к 30-летнему юбилею компании, а также вручила филиалу и его сотрудникам благодарность губернатора и администрации края.

"В нынешних экономических реалиях привлечение и удержание топовых специалистов становится одной из приоритетных задач в большинстве сфер бизнеса. Поэтому формирование HR-бренда является частью стратегии ВСК. Корпоративная культура складывается из множества факторов — это и особенности коммуникации внутри компании, и проведение различных мотивационных мероприятий для сотрудников, и наличие социального пакета. Работодателю важно уделять внимание каждому из них, ведь слаженная работа команды напрямую влияет на успешность бизнеса", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5