ВСК выступила организатором мероприятия для HR и лиц, принимающих решения в Краснодаре

Страховой Дом ВСК выступил организатором бизнес-сессии "Лучшие люди: формирование и развитие команды в бизнесе. Современные вызовы и решения", которая состоялась в Краснодаре. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры крупных российских компаний и профессиональных сообществ — всего более 130 гостей. В рамках события спикеры обсудили эффективные инструменты формирования HR-бренда, повышения мотивации сотрудников и ключевые тренды в сфере управления персоналом.

С вступительным словом перед участниками мероприятия выступил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Андрей Попов, руководитель "Центра изучения рынка труда", основатель одного из крупнейших в России клубов работодателей, в рамках форума рассказал, какие сферы бизнеса сейчас наиболее привлекательны для профессионалов, как в нынешних условиях мотивировать топовых специалистов и какими навыками должен обладать лидер, чтобы сформировать вокруг себя сильную команду.

Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию привел в качестве примера эффективных инструментов управления корпоративной культурой сервисные решения страховщика в сегменте ДМС.

Достижение командой сверхрезультата — это сложная задача для любой компании. Алексей Пшеничный, создатель сети спортивных магазинов и серии спортивных событий под брендом "Высшая Лига" в ходе своего выступления поделился мнением о том, как соревновательные механики работают на общий результат команды, привел пример реализации мотивационных проектов в различных сферах бизнеса.

Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК рассказал, как компании удалось в сжатые сроки успешно запустить мотивационный проект для своих сотрудников.

Александр Абраменко, генеральный директор ООО "Аквамарин" представил участникам форума конструктор программ лояльности и вовлечения "СВОИ". Корпоративный маркетплейс является эффективным инструментом для увеличения вовлеченности специалистов в рабочий процесс, соответственно — и повышения производительности работы сотрудников.

Екатерина Афанасьева, руководитель сообщества специалистов в сфере управления персоналом "HR-навигатор" привела примеры неудачных кейсов взаимодействия с ключевым персоналом. А Наталия Семушкина, генеральный директор винодельнического района "Долина Лефкадия" поделилась опытом управления сотрудниками через работу с ценностями.

В завершение события мероприятие посетила Светлана Салтанова, заместитель министра экономики Краснодарского края, которая выступила с поздравительной речью в адрес ВСК, приуроченной к 30-летнему юбилею компании, а также вручила филиалу и его сотрудникам благодарность губернатора и администрации края.

"В нынешних экономических реалиях привлечение и удержание топовых специалистов становится одной из приоритетных задач в большинстве сфер бизнеса. Поэтому формирование HR-бренда является частью стратегии ВСК. Корпоративная культура складывается из множества факторов — это и особенности коммуникации внутри компании, и проведение различных мотивационных мероприятий для сотрудников, и наличие социального пакета. Работодателю важно уделять внимание каждому из них, ведь слаженная работа команды напрямую влияет на успешность бизнеса", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.