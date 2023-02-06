ВСК выступила организатором мероприятия для HR и лиц, принимающих решения в Краснодаре

Страховой Дом ВСК выступил организатором бизнес-сессии "Лучшие люди: формирование и развитие команды в бизнесе. Современные вызовы и решения", которая состоялась в Краснодаре. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры крупных российских компаний и профессиональных сообществ — всего более 130 гостей. В рамках события спикеры обсудили эффективные инструменты формирования HR-бренда, повышения мотивации сотрудников и ключевые тренды в сфере управления персоналом.
С вступительным словом перед участниками мероприятия выступил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Андрей Попов, руководитель "Центра изучения рынка труда", основатель одного из крупнейших в России клубов работодателей, в рамках форума рассказал, какие сферы бизнеса сейчас наиболее привлекательны для профессионалов, как в нынешних условиях мотивировать топовых специалистов и какими навыками должен обладать лидер, чтобы сформировать вокруг себя сильную команду.
Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию привел в качестве примера эффективных инструментов управления корпоративной культурой сервисные решения страховщика в сегменте ДМС.
Достижение командой сверхрезультата — это сложная задача для любой компании. Алексей Пшеничный, создатель сети спортивных магазинов и серии спортивных событий под брендом "Высшая Лига" в ходе своего выступления поделился мнением о том, как соревновательные механики работают на общий результат команды, привел пример реализации мотивационных проектов в различных сферах бизнеса.
Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК рассказал, как компании удалось в сжатые сроки успешно запустить мотивационный проект для своих сотрудников.
Александр Абраменко, генеральный директор ООО "Аквамарин" представил участникам форума конструктор программ лояльности и вовлечения "СВОИ". Корпоративный маркетплейс является эффективным инструментом для увеличения вовлеченности специалистов в рабочий процесс, соответственно — и повышения производительности работы сотрудников.
Екатерина Афанасьева, руководитель сообщества специалистов в сфере управления персоналом "HR-навигатор" привела примеры неудачных кейсов взаимодействия с ключевым персоналом. А Наталия Семушкина, генеральный директор винодельнического района "Долина Лефкадия" поделилась опытом управления сотрудниками через работу с ценностями.
В завершение события мероприятие посетила Светлана Салтанова, заместитель министра экономики Краснодарского края, которая выступила с поздравительной речью в адрес ВСК, приуроченной к 30-летнему юбилею компании, а также вручила филиалу и его сотрудникам благодарность губернатора и администрации края.
"В нынешних экономических реалиях привлечение и удержание топовых специалистов становится одной из приоритетных задач в большинстве сфер бизнеса. Поэтому формирование HR-бренда является частью стратегии ВСК. Корпоративная культура складывается из множества факторов — это и особенности коммуникации внутри компании, и проведение различных мотивационных мероприятий для сотрудников, и наличие социального пакета. Работодателю важно уделять внимание каждому из них, ведь слаженная работа команды напрямую влияет на успешность бизнеса", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее