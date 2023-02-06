Названы проекты, получившие губернские гранты в области культуры и искусств

В понедельник, 6 февраля, на оперативном совещании областного правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала о проектах, ставших победителями конкурса на предоставление губернских грантов (субсидий) в области культуры и искусств на 2023 год.

Премии и гранты в области культуры и искусств вручаются ежегодно в целях не только поддержки работников отрасли, но и развития творческого кластера региона. При оценке проектов экспертной комиссией учитывается их актуальность и социокультурная значимость для региона и страны.

Как сообщила Ирина Калягина, в прошлом году заявки были поданы не только из крупных городов области, но и многих муниципальных районов. Среди победителей есть проекты из Самары, Тольятти, Исаклинского района и Кинеля. Комиссией по экспертизе работ и проектов в области культуры и искусств за 2022 год поддержаны фестивали, концерты, культурно-просветительские и музыкальные программы, издание книг и монографий, съемки документальных фильмов, посвященных легендарным жителям Самарской губернии.

В частности, гранта удостоены музыкальный проект "Волга-фолк Бэнд - 10 лет Волжский бренд!", проект по изданию каталога работ заслуженного художника России Вячеслава Герасимова в связи с 85-летием со дня его рождения, проект из Исаклинского района по изданию сборника авторских песен композитора Александра Дмитриева "Песни льются на просторах…", издание книги "Архитектор Александр Устинович Зеленко".

В числе победителей - выставочные и фестивальные проекты. Например, поддержано проведение выставки скульптур "Степан Эрьзя "Русский Роден" общественного благотворительного фонда социально-культурного развития города Тольятти "Духовное наследие" имени С.Ф.Жилкина, а также проведение VII Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий "ART& COOL" в Кинеле.

Удостоены грантов также театральные проекты: отмечены тольяттинский театр "Дилижанс" со спектаклем "Крокодил" по сказке К.Чуковского, постановка краеведческого спектакля "Новые приключения Самарика" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и профессиональных актеров АНО "Студия инклюзивного творчества" из Самары, а также другие проекты.

Всего в конце 2022 года комиссией определены 16 победителей - грантополучателей, два проекта из них с успехом реализованы в 2022 году, 14 проектов будут реализованы в 2023 году.

Глава региона поблагодарил министра и конкурсную комиссию за работу: "Отобраны замечательные проекты. Рассчитываю, что их воплощение в жизнь будет значительным вкладом в сохранение традиционных на Самарской земле культурных ценностей, позволит привлечь внимание общественности, молодых людей к важным аспектам истории и культуры нашей Самарской области".

Напомним, по решению губернатора с 2020 года было увеличено финансирование грантового конкурса. Максимальный размер губернского гранта был удвоен и составил 500 тыс. рублей.

