Названы проекты, получившие губернские гранты в области культуры и искусств

В понедельник, 6 февраля, на оперативном совещании областного правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала о проектах, ставших победителями конкурса на предоставление губернских грантов (субсидий) в области культуры и искусств на 2023 год.
Премии и гранты в области культуры и искусств вручаются ежегодно в целях не только поддержки работников отрасли, но и развития творческого кластера региона. При оценке проектов экспертной комиссией учитывается их актуальность и социокультурная значимость для региона и страны.
Как сообщила Ирина Калягина, в прошлом году заявки были поданы не только из крупных городов области, но и многих муниципальных районов. Среди победителей есть проекты из Самары, Тольятти, Исаклинского района и Кинеля. Комиссией по экспертизе работ и проектов в области культуры и искусств за 2022 год поддержаны фестивали, концерты, культурно-просветительские и музыкальные программы, издание книг и монографий, съемки документальных фильмов, посвященных легендарным жителям Самарской губернии.
В частности, гранта удостоены музыкальный проект "Волга-фолк Бэнд - 10 лет Волжский бренд!", проект по изданию каталога работ заслуженного художника России Вячеслава Герасимова в связи с 85-летием со дня его рождения, проект из Исаклинского района по изданию сборника авторских песен композитора Александра Дмитриева "Песни льются на просторах…", издание книги "Архитектор Александр Устинович Зеленко".
В числе победителей - выставочные и фестивальные проекты. Например, поддержано проведение выставки скульптур "Степан Эрьзя "Русский Роден" общественного благотворительного фонда социально-культурного развития города Тольятти "Духовное наследие" имени С.Ф.Жилкина, а также проведение VII Всероссийского фестиваля молодежной культуры и креативных индустрий "ART& COOL" в Кинеле.
Удостоены грантов также театральные проекты: отмечены тольяттинский театр "Дилижанс" со спектаклем "Крокодил" по сказке К.Чуковского, постановка краеведческого спектакля "Новые приключения Самарика" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и профессиональных актеров АНО "Студия инклюзивного творчества" из Самары, а также другие проекты.
Всего в конце 2022 года комиссией определены 16 победителей - грантополучателей, два проекта из них с успехом реализованы в 2022 году, 14 проектов будут реализованы в 2023 году.
Глава региона поблагодарил министра и конкурсную комиссию за работу: "Отобраны замечательные проекты. Рассчитываю, что их воплощение в жизнь будет значительным вкладом в сохранение традиционных на Самарской земле культурных ценностей, позволит привлечь внимание общественности, молодых людей к важным аспектам истории и культуры нашей Самарской области".
Напомним, по решению губернатора с 2020 года было увеличено финансирование грантового конкурса. Максимальный размер губернского гранта был удвоен и составил 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.