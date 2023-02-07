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Футбол Спорт

Защитник Дмитрий Тихий: "Из "Крыльев" ко мне никто не обращался"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник "Химок" Дмитрий Тихий сообщил, что ему не поступало предложений из самарского клуба. "Из "Крыльев" ко мне никто не обращался. Что же касается моего будущего, то разговоры есть, но конкретики пока нет", - пишет Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тихого рассматривают на место ушедшего Матео Барача. 

На данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турцию.

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