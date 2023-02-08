Двух самарцев отправили в колонию за жестокое избиение на Проране

Самарский районный суд Самары вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в жестоком избиении. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В июле 2021 г. на территории базы отдыха "Проран" на острове Поджабный двое отдыхающих избили незнакомого 28-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, в том числе тяжкие и опасные для жизни.
В суде обвиняемые не признали вины. Им назначили по три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.