Двух самарцев отправили в колонию за жестокое избиение на Проране

Самарский районный суд Самары вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в жестоком избиении. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В июле 2021 г. на территории базы отдыха "Проран" на острове Поджабный двое отдыхающих избили незнакомого 28-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, в том числе тяжкие и опасные для жизни.

В суде обвиняемые не признали вины. Им назначили по три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.