"ЭнергосбыТ Плюс" провел День клиента для жителей Самары

АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел День клиента в офисе обслуживания на ул. Мирной, 162 в Самаре. Посетители из числа жителей Кировского района областной столицы получили консультации по вопросам начислений за тепловую энергию от руководителя офисов энергокомпании в Самаре Ирины Скалкиной.
Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ежемесячно проводит День клиента в офисах обслуживания компании. В рамках мероприятия жители города могут задать вопрос напрямую одному из руководителей компании и получить подробную консультацию "из первых уст".
"На этот раз клиенты интересовались начислениями за потребленное тепло. Особо это волнует горожан, которые оплачивают отопление по факту, т. е. исключительно в отопительный сезон. Я подробно рассказала собственникам жилья о порядке формирования счетов. Каждый клиент получил исчерпывающую информацию. Ни один вопрос не остался без квалифицированного ответа", — поделилась Ирина Скалкина.
Также руководитель офисов энергокомпании в Самаре напомнила горожанам об энергосберегающих мероприятиях, которые способны снизить затраты жильцов на оплату тепла. Среди них утепление дверей и оконных проемов, установка терморегуляторов на батареи и погодозависимой автоматики в тепловом пункте многоквартирного дома.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!