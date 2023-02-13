В Самаре взяли под охрану дом на ул. Маяковского

В Самаре под охрану взяли дом на ул. Маяковского, 42. Приказ опубликован на сайте областного правительства.
По данным документа Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН), с 1906 по 1912 год здесь находилось "Правление потребобщества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции".
Одноэтажный дом в стиле деревянного зодчества считается объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. В предмет охраны также вошли угловые пилястры с накладными ромбовыми элементами, проемы с прямыми наличниками и сандриками с накладными деревянными деталями
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.