В Самаре взяли под охрану дом на ул. Маяковского

В Самаре под охрану взяли дом на ул. Маяковского, 42. Приказ опубликован на сайте областного правительства.

По данным документа Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН), с 1906 по 1912 год здесь находилось "Правление потребобщества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции".

Одноэтажный дом в стиле деревянного зодчества считается объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. В предмет охраны также вошли угловые пилястры с накладными ромбовыми элементами, проемы с прямыми наличниками и сандриками с накладными деревянными деталями