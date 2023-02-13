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Архитектура Культура

В Самаре взяли под охрану дом на ул. Маяковского

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре под охрану взяли дом на ул. Маяковского, 42. Приказ опубликован на сайте областного правительства.

Фото: http://nasledie.samregion.ru

По данным документа Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН), с 1906 по 1912 год здесь находилось "Правление потребобщества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции".

Одноэтажный дом в стиле деревянного зодчества считается объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. В предмет охраны также вошли угловые пилястры с накладными ромбовыми элементами, проемы с прямыми наличниками и сандриками с накладными деревянными деталями

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