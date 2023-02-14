Стало известно, кто построит дом-интернат для престарелых в Самаре

Управление капитального строительства Самарской области выбрало подрядчика, который построит дом-интернат для престарелых и инвалидов в Промышленном районе Самары.
На торги заявились две компании, победителем стало ООО "Русинвест", предложившее выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 594,1 млн рублей.
Объект планируется возвести в районе пересечения 8-й просеки и пер. Слесарного. Вместимость дома-интерната составит не менее 100 мест, этажность — не менее двух этажей. Также запланировано строительство подземного этажа.
"Здание сложной формы, размерами 63,6×77,3 м", — отмечается в документах закупки. Также указано, что сейчас на площадке проектирования располагается действующее предприятие — реабилитационный центр для инвалидов "Созвездие".
Подрядчик должен завершить работы до ноября 2024 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?