Стало известно, кто построит дом-интернат для престарелых в Самаре

Управление капитального строительства Самарской области выбрало подрядчика, который построит дом-интернат для престарелых и инвалидов в Промышленном районе Самары.

На торги заявились две компании, победителем стало ООО "Русинвест", предложившее выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 594,1 млн рублей.

Объект планируется возвести в районе пересечения 8-й просеки и пер. Слесарного. Вместимость дома-интерната составит не менее 100 мест, этажность — не менее двух этажей. Также запланировано строительство подземного этажа.

"Здание сложной формы, размерами 63,6×77,3 м", — отмечается в документах закупки. Также указано, что сейчас на площадке проектирования располагается действующее предприятие — реабилитационный центр для инвалидов "Созвездие".

Подрядчик должен завершить работы до ноября 2024 года.