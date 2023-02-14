Семью из Самары будут судить Новосибирске за похищение девушки

Новосибирские следователи закончили работу над уголовным делом о похищении молодой жительницы Самары. Информацию подтвердили представитель прокуратуры Новосибирской области и адвокат.

"Материалы направляют в суд Советского района Новосибирска", — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в странную историю попала семья Дорофеевых из Самары. Дорофеевы жили в хорошем частном доме на 9-й просеке. Ранее их считали благополучными. Но внезапно в уютное жилище нагрянули следователи из Новосибирска.

"По данным следствия, вечером 3 марта 2022 г. фигуранты в возрасте от 36 до 73 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома по ул. Николаева в Советском районе Новосибирска, применяя насилие в отношении их 18-летней знакомой жительницы Самары путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия (газовый баллончик с раздражающим веществом), незаконно захватили девушку, лишив ее свободы, после чего принудительно поместили в салон автомобиля, на котором затем переместили потерпевшую в Самару. В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей, расположенной в Самаре", — сообщили позже в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Обвиняемые придерживаются совсем другой версии произошедшего. Дело в том, что большинство задержанных — не просто знакомые девушки, а ее родственники. Это бабушка, мама, дядя, отчим, а также детектив. По версии защитников семьи, родные беспокоились за девочку.

"После достижения в июне 2021 г. 18 лет девушка заявила своей матери, что хочет поехать работать в лагерь "Артек", и даже показала проект трудового договора, который якобы ей прислал работодатель. Мать, зная, что дочь отдыхала в этом лагере, поверила ей, приобрела билеты, дала денег. После этого дочь уехала. Через несколько месяцев мать узнала, что ее единственная дочь солгала: ни в какой лагерь она работать не уехала, а ее местонахождение неизвестно", — сообщал источник, близкий семье Дорофеевых.

Родные говорили, что просто забеспокоились и наняли детектива. "В результате выяснилось, что дочь находится в Новосибирске и проживает со взрослой женщиной. При этом сама девушка причину такого своего поведения не поясняла, однако продолжала обращаться к родственникам за финансовой помощью, и они переводили деньги", — рассказывал ранее собеседник.

Родные приехали в Новосибирск. Близкие утверждали, что девушка встретила их агрессивно, но в итоге согласилась вернуться в дом на 9-й просеке в Самаре. По версии защитников, никто насильно в доме девушку не удерживал, она могла свободно выходить. В итоге "похищенная" все же уехала назад в Новосибирск к своей подруге. А дальше было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал всех задержанных, кроме бабушки, — пожилую женщину отправили под домашний арест.

Как подчеркивал адвокат частного детектива Валентин Демиденко, девушка на момент исчезновения была несовершеннолетней. Он говорит, что родные очень переживали, а детектив должен был лишь подтвердить и информацию, где жила девочка. Теперь в деталях странной истории будут разбираться служители Фемиды.