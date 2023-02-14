Сотрудника минлесхоза и лесника осудили за взятку в Самарской области

В Самарской области суды вынесли приговор руководителю управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства регионального минлесхоза, лесничему ГКУ "Самарские лесничества" и руководителю ООО "Арчтэк".
Их обвиняли в покушении на мошенничество, посредничестве во взяточничестве и даче взятки. По версии следствия, в октябре 2021 г. министерство заключило с "Арчтэк" договор купли-продажи древесины, полученной после изъятия земли под строительство дороги и моста через Волгу.
По условиям договора, покупатель должен был вывезти древесину в течение 30 дней или же выплачивать продавцу неустойку за каждый день просрочки.
В ноябре 2021 г. руководитель ООО понял, что вывезти товар вовремя не получится, и обратился к знакомому лесничему, чтобы передать через него взятку 100 тыс. рублей. Деньги предназначались на то, чтобы участок не обследовали и не насчитывали неустойку. Лесничий согласился и передал 50 тыс. руб. сотруднику министерства, а оставшиеся 50 тысяч оставил себе за "услуги посредника".
Сызранский городской суд назначил руководителю ООО "Арчтэк" штраф 300 тыс. рублей.
Приговор двум другим обвиняемым выносил Промышленный районный суд Самары. Лесничего приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а сотруднику министерства - два года условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.