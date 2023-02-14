Сотрудника минлесхоза и лесника осудили за взятку в Самарской области

В Самарской области суды вынесли приговор руководителю управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства регионального минлесхоза, лесничему ГКУ "Самарские лесничества" и руководителю ООО "Арчтэк".

Их обвиняли в покушении на мошенничество, посредничестве во взяточничестве и даче взятки. По версии следствия, в октябре 2021 г. министерство заключило с "Арчтэк" договор купли-продажи древесины, полученной после изъятия земли под строительство дороги и моста через Волгу.

По условиям договора, покупатель должен был вывезти древесину в течение 30 дней или же выплачивать продавцу неустойку за каждый день просрочки.

В ноябре 2021 г. руководитель ООО понял, что вывезти товар вовремя не получится, и обратился к знакомому лесничему, чтобы передать через него взятку 100 тыс. рублей. Деньги предназначались на то, чтобы участок не обследовали и не насчитывали неустойку. Лесничий согласился и передал 50 тыс. руб. сотруднику министерства, а оставшиеся 50 тысяч оставил себе за "услуги посредника".

Сызранский городской суд назначил руководителю ООО "Арчтэк" штраф 300 тыс. рублей.

Приговор двум другим обвиняемым выносил Промышленный районный суд Самары. Лесничего приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а сотруднику министерства - два года условно с испытательным сроком два года.