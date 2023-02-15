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Футбол Спорт

В расположение "Крыльев" прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин

БЕЛЕК. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В расположение "Крыльев Советов" прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин. Планируется, что оба футболиста примут участие в контрольных матчах нашей команды, которые пройдут 16 февраля.

Последним клубом Зуева были "Химки". Александр выступал за "Крылья" в 2017 г., на его счету 11 матчей и две голевые передачи.

Галкин - воспитанник "Динамо", он выступает за вторую команду столичного клуба.

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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