В расположение "Крыльев" прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин

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В расположение "Крыльев Советов" прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин. Планируется, что оба футболиста примут участие в контрольных матчах нашей команды, которые пройдут 16 февраля.