В расположение "Крыльев" прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин

В расположение "Крыльев Советов" прибыли полузащитники Александр Зуев и Владислав Галкин. Планируется, что оба футболиста примут участие в контрольных матчах нашей команды, которые пройдут 16 февраля.
Последним клубом Зуева были "Химки". Александр выступал за "Крылья" в 2017 г., на его счету 11 матчей и две голевые передачи.
Галкин - воспитанник "Динамо", он выступает за вторую команду столичного клуба.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?