В Самаре признали аварийным "Дом с якорем" на ул. Венцека

В Самаре признали аварийным исторический "Дом с якорем" на ул. Венцека, 10, сообщает "КП-Самара".
"За последние пять лет в нашем доме было четыре капремонта, в том числе перед чемпионатом мира по футболу Фонд капремонта сделал нам новую крышу, — рассказала жительница дома Елена Миронова. — Но после окончания последнего из этих ремонтов, в августе 2022 г. мы неожиданно получили на руки, даже не под роспись, документ за подписью первого замглавы администрации города Владимира Василенко о том, что наш дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Причем датирован этот документ был маем 2022 г., то есть капремонт в доме проводили уже после этого. Было указано, что собственники помещений должны прийти в мэрию, получить задание на проведение реконструкции и капремонта и выполнить их в течение двух лет. Мягко сказать, мы были удивлены. Мы провели общее собрание, написали коллективное обращение к главе Самарского района с просьбой прояснить ситуацию".
В полученном жильцами ответе говорилось, что за последние три года дом дважды проходил техническую экспертизу — сначала ее делало некое "АБ "Вира", в 2020 г., а потом 2021 г. — питерская фирма "Диазис". На основании выводов этих экспертиз межведомственная комиссия решила, что исторический дом аварийный.
"В техническом заключении было сказано, что наша новая крыша, которую капитально перекрыли к мундиалю 2018 г. имеет износ в 65%, что наши окна, в основном у всех пластиковые — тоже 65% износа, все металлические конструкции — так же, — перечисляет Елена Миронова. — Для того, чтобы хотя бы увидеть чердачное помещение и оценить его состояние, эксперт должен был попасть туда либо из моей квартиры, либо из квартиры моей соседки. Но мы его в глаза не видели. В протоколе также указано, что наш кирпичный дом является деревянным и его износ 700%. Кроме того, в протоколе значится, что в моей квартире прописано еще два человека. Но они уже четыре года не прописаны — я купила у них квартиру. В общем, у нас масса вопросов. А еще в протоколе указано, что заседания межведомственной комиссии проводились в присутствии собственников жилых помещений. А нас там не было. Нас никто не извещал ни о заседаниях межведомственной комиссии, ни о проведении технического обследования".
Взволнованные жители принялись писать во все инстанции и даже добились личного приема у главы города, на котором присутствовали представители департамента управления имуществом.
"Сотрудник департамента нам прямо заявил, что после реконструкции дом переведут в нежилой фонд и мы туда больше не вернемся, — рассказывает Елена Миронова. — Как же так? Ведь мы все — собственники жилья, в доме нет ни одной муниципальной квартиры, мы поддерживаем здание в хорошем состоянии практически полностью за свой счет, делаем дорогостоящие ремонты. Как можно принимать такие решения у нас за спиной, да еще на основании экспертизы, которая вызывает у нас большие сомнения?"
Как пишет "КП-Самара", история "Дома с якорем" похожа на историю другого исторического здания — Дома просвещенцев, который также признали аварийным и постановили снести на основании сомнительного заключения экспертизы. Жители не смирились, обратились в суд и сумели добиться повторной экспертизы и вывода дома из списка аварийных.
"Ситуации похожи — буквально один в один, — говорит руководитель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. — И здесь у меня главный вопрос к тому, как работает межведомственная комиссия. Получается, на объект никто не выходил, техническую экспертизу тоже делали без выхода на объект. Это либо халатность, либо кто-то заинтересован в этом здании. Почему в городе вообще возникают такие ситуации? На каком этапе происходит сбой — во время заседания межведомственной комиссии? Во время проведения технической экспертизы? Но ситуации повторяются, и это факт".
Руководитель Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев подтвердил: он знаком с ситуацией.
"Здание является памятником архитектуры, в реестре оно записано как "жилой дом", но в народе получило название "дом с якорем" или "капитанский дом", это связано с якорем на фасаде объекта и историей здания, — рассказал Иван Стафеев журналисту "КП-Самара". — Граждане были в нашем управлении, у меня на личном приеме, мы обсудили этот вопрос. В данном случае единственным основанием для отмены распоряжения о признании объекта аварийным, на чем настаивают собственники помещений, может являться только решение суда. Им необходимо подготовить пакет документов, обосновывающих их позицию. Если есть основания опровергнуть техническое заключение, а они, видимо, есть, то с этими документами надо обратиться в суд, Наше управление в таких процессах привлекается как третье лицо. Мы готовы предоставить материалы, которые подтверждают техническое состояние объекта. Там действительно был выполнен и капремонт крыши, и капремонт фасада, и мы готовы предоставить документы, которые это подтверждают".
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.