В Самаре признали аварийным "Дом с якорем" на ул. Венцека

В Самаре признали аварийным исторический "Дом с якорем" на ул. Венцека, 10, сообщает "КП-Самара".

"За последние пять лет в нашем доме было четыре капремонта, в том числе перед чемпионатом мира по футболу Фонд капремонта сделал нам новую крышу, — рассказала жительница дома Елена Миронова. — Но после окончания последнего из этих ремонтов, в августе 2022 г. мы неожиданно получили на руки, даже не под роспись, документ за подписью первого замглавы администрации города Владимира Василенко о том, что наш дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Причем датирован этот документ был маем 2022 г., то есть капремонт в доме проводили уже после этого. Было указано, что собственники помещений должны прийти в мэрию, получить задание на проведение реконструкции и капремонта и выполнить их в течение двух лет. Мягко сказать, мы были удивлены. Мы провели общее собрание, написали коллективное обращение к главе Самарского района с просьбой прояснить ситуацию".

В полученном жильцами ответе говорилось, что за последние три года дом дважды проходил техническую экспертизу — сначала ее делало некое "АБ "Вира", в 2020 г., а потом 2021 г. — питерская фирма "Диазис". На основании выводов этих экспертиз межведомственная комиссия решила, что исторический дом аварийный.

"В техническом заключении было сказано, что наша новая крыша, которую капитально перекрыли к мундиалю 2018 г. имеет износ в 65%, что наши окна, в основном у всех пластиковые — тоже 65% износа, все металлические конструкции — так же, — перечисляет Елена Миронова. — Для того, чтобы хотя бы увидеть чердачное помещение и оценить его состояние, эксперт должен был попасть туда либо из моей квартиры, либо из квартиры моей соседки. Но мы его в глаза не видели. В протоколе также указано, что наш кирпичный дом является деревянным и его износ 700%. Кроме того, в протоколе значится, что в моей квартире прописано еще два человека. Но они уже четыре года не прописаны — я купила у них квартиру. В общем, у нас масса вопросов. А еще в протоколе указано, что заседания межведомственной комиссии проводились в присутствии собственников жилых помещений. А нас там не было. Нас никто не извещал ни о заседаниях межведомственной комиссии, ни о проведении технического обследования".

Взволнованные жители принялись писать во все инстанции и даже добились личного приема у главы города, на котором присутствовали представители департамента управления имуществом.

"Сотрудник департамента нам прямо заявил, что после реконструкции дом переведут в нежилой фонд и мы туда больше не вернемся, — рассказывает Елена Миронова. — Как же так? Ведь мы все — собственники жилья, в доме нет ни одной муниципальной квартиры, мы поддерживаем здание в хорошем состоянии практически полностью за свой счет, делаем дорогостоящие ремонты. Как можно принимать такие решения у нас за спиной, да еще на основании экспертизы, которая вызывает у нас большие сомнения?"

Как пишет "КП-Самара", история "Дома с якорем" похожа на историю другого исторического здания — Дома просвещенцев, который также признали аварийным и постановили снести на основании сомнительного заключения экспертизы. Жители не смирились, обратились в суд и сумели добиться повторной экспертизы и вывода дома из списка аварийных.

"Ситуации похожи — буквально один в один, — говорит руководитель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. — И здесь у меня главный вопрос к тому, как работает межведомственная комиссия. Получается, на объект никто не выходил, техническую экспертизу тоже делали без выхода на объект. Это либо халатность, либо кто-то заинтересован в этом здании. Почему в городе вообще возникают такие ситуации? На каком этапе происходит сбой — во время заседания межведомственной комиссии? Во время проведения технической экспертизы? Но ситуации повторяются, и это факт".

Руководитель Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев подтвердил: он знаком с ситуацией.

"Здание является памятником архитектуры, в реестре оно записано как "жилой дом", но в народе получило название "дом с якорем" или "капитанский дом", это связано с якорем на фасаде объекта и историей здания, — рассказал Иван Стафеев журналисту "КП-Самара". — Граждане были в нашем управлении, у меня на личном приеме, мы обсудили этот вопрос. В данном случае единственным основанием для отмены распоряжения о признании объекта аварийным, на чем настаивают собственники помещений, может являться только решение суда. Им необходимо подготовить пакет документов, обосновывающих их позицию. Если есть основания опровергнуть техническое заключение, а они, видимо, есть, то с этими документами надо обратиться в суд, Наше управление в таких процессах привлекается как третье лицо. Мы готовы предоставить материалы, которые подтверждают техническое состояние объекта. Там действительно был выполнен и капремонт крыши, и капремонт фасада, и мы готовы предоставить документы, которые это подтверждают".