Кассационный суд не согласился с отменой приговора по ДТП с Hyundai Genesis

В Самаре Шестой кассационный суд по жалобам потерпевших отменил постановление апелляционной инстанции, отменившей приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил в соцсетях адвокат Марат Рахматулин.

Напомним, авария произошла 9 августа 2019 г. в 10:35 на Кряжском шоссе. Водителю Hyundai Genesis Сергею Симонову стало плохо за рулем. Он потерял управление и столкнулся со стоявшей на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего мужчины. От удара Lada отбросило в Kia Rio, за рулем которого был 41-летний водитель. Hyundai после этого проехал дальше и врезался в дерево на обочине за остановкой общественного транспорта.

Водитель Lada Granta и его 31-летний пассажир погибли на месте. В больнице скончался 25-летний пассажир Kia.

31 августа 2020 г. дело впервые попало в суд. Автомобилисту просили назначить принудительное лечение. Дело в том, что Сергей Симонов имеет заболевание, сопровождающееся потерями сознания, и знал о нем. Судья Куйбышевского райсуда фактически отказал в принудительном лечении и отправил дело в прокуратуру для предъявления обвинения.

14 марта 2022 г. суд признал водителя Сергея Симонова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек") и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Апелляционная инстанция отменила это приговор и направила дело следователям.