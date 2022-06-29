Самарский облсуд отменил приговор о ДТП с Hyundai Genesis с тремя погибшими

Во вторник, 28 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката и отменила приговор, вынесенный водителю Hyundai Genesis за ДТП с тремя погибшими. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 9 августа 2019 г., в 10:35, на Кряжском шоссе водителю Hyundai Genesis Сергею Симонову стало плохо за рулем. Он потерял управление и столкнулся со стоявшей на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего мужчины. От удара Lada отбросило в Kia Rio, которым управлял 41-летний водитель. Hyundai после этого врезался в дерево на обочине за остановкой общественного транспорта.
Водитель Lada Granta и его 31-летний пассажир погибли на месте. В больнице скончался 25-летний пассажир Kia.
В первый раз уголовное дело поступило в Куйбышевский районный суд 31 августа 2020 года. Автомобилисту просили назначить принудительное лечение. Однако судья Николай Черняков 30 октября фактически отказал в принудительных медицинских мерах и отправил дело в прокуратуру для предъявления обвинения. Ни адвокату, ни прокуратуре не удалось оспорить это постановление.
В итоге 14 марта 2022 г. Куйбышевский районный суд признал водителя Hyundai Genesis Сергея Симонова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек") и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на три года лишили права "исполнять обязанности по вождению транспортных средств".
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, этот приговор обжаловал адвокат. Апелляционная инстанция отменила приговор и вернула уголовное дело в прокуратуру на основании ст. 237 УПК РФ.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.