Самарский облсуд отменил приговор о ДТП с Hyundai Genesis с тремя погибшими

Во вторник, 28 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката и отменила приговор, вынесенный водителю Hyundai Genesis за ДТП с тремя погибшими. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 9 августа 2019 г., в 10:35, на Кряжском шоссе водителю Hyundai Genesis Сергею Симонову стало плохо за рулем. Он потерял управление и столкнулся со стоявшей на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего мужчины. От удара Lada отбросило в Kia Rio, которым управлял 41-летний водитель. Hyundai после этого врезался в дерево на обочине за остановкой общественного транспорта.

Водитель Lada Granta и его 31-летний пассажир погибли на месте. В больнице скончался 25-летний пассажир Kia.

В первый раз уголовное дело поступило в Куйбышевский районный суд 31 августа 2020 года. Автомобилисту просили назначить принудительное лечение. Однако судья Николай Черняков 30 октября фактически отказал в принудительных медицинских мерах и отправил дело в прокуратуру для предъявления обвинения. Ни адвокату, ни прокуратуре не удалось оспорить это постановление.

В итоге 14 марта 2022 г. Куйбышевский районный суд признал водителя Hyundai Genesis Сергея Симонова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек") и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на три года лишили права "исполнять обязанности по вождению транспортных средств".

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, этот приговор обжаловал адвокат. Апелляционная инстанция отменила приговор и вернула уголовное дело в прокуратуру на основании ст. 237 УПК РФ.