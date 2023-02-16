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Планы по строительству очистных сооружений в Тольятти обсудили на заседании правительства Самарской области

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024-25 гг. на территории Автозаводского района в Тольятти планируют развернуть строительство новых ливневых очистных сооружений. Возведение нового объекта инфраструктуры планируется в рамках региональной составляющей федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Средства на реализацию проекта запланированы в бюджете Самарской области на 2024–2025 годы.

Планируемая мощность очистных составит свыше 20 млн куб. м в год, протяженность коллектора ливневки — 10 км. Мощную насосную станцию намечено построить на улице Спортивной, возле реконструированной набережной. Обслуживать она будет ливневые стоки всего Автозаводского района.
Реализацию этого проекта обсудили на рабочем совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с проектированием объекта, выделением земельных участков, привлечением дополнительного финансирования.

Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов сообщил, что в настоящее время ведется проектирование и проектно-изыскательские работы. Идет подготовка заявления в государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения — 3-й квартал 2023 года.
В минувшем году ужесточились требования к проектам очистных сооружений: вместо трехступенчатого процесса необходимо спланировать очистку в пять этапов. Это повлекло за собой необходимость внесения изменений в проект. Согласно предварительным оценкам, значительно вырастет также общая стоимость строительства.

Виктор Кудряшов поручил внимательно проанализировать проект, найти возможность применения новых экономически выгодных решений. Он также призвал привлечь к этой работе экспертов в строительстве и проектировании, представителей научного сообщества.

Мэр Тольятти Николай Ренц доложил, что в настоящее время рассматривается возможность строительства очистных сооружений в Тольятти с использованием механизма государственно-частного партнерства. Руководство города уже провело переговоры с потенциальным концессионером — одной из крупных ресурсоснабжающих организаций. По итогам обсуждения инвестор выразил готовность участвовать в реализации проекта на принципах ГЧП.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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