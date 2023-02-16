Планы по строительству очистных сооружений в Тольятти обсудили на заседании правительства Самарской области

В 2024-25 гг. на территории Автозаводского района в Тольятти планируют развернуть строительство новых ливневых очистных сооружений. Возведение нового объекта инфраструктуры планируется в рамках региональной составляющей федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Средства на реализацию проекта запланированы в бюджете Самарской области на 2024–2025 годы.
Планируемая мощность очистных составит свыше 20 млн куб. м в год, протяженность коллектора ливневки — 10 км. Мощную насосную станцию намечено построить на улице Спортивной, возле реконструированной набережной. Обслуживать она будет ливневые стоки всего Автозаводского района.
Реализацию этого проекта обсудили на рабочем совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с проектированием объекта, выделением земельных участков, привлечением дополнительного финансирования.
Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов сообщил, что в настоящее время ведется проектирование и проектно-изыскательские работы. Идет подготовка заявления в государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения — 3-й квартал 2023 года.
В минувшем году ужесточились требования к проектам очистных сооружений: вместо трехступенчатого процесса необходимо спланировать очистку в пять этапов. Это повлекло за собой необходимость внесения изменений в проект. Согласно предварительным оценкам, значительно вырастет также общая стоимость строительства.
Виктор Кудряшов поручил внимательно проанализировать проект, найти возможность применения новых экономически выгодных решений. Он также призвал привлечь к этой работе экспертов в строительстве и проектировании, представителей научного сообщества.
Мэр Тольятти Николай Ренц доложил, что в настоящее время рассматривается возможность строительства очистных сооружений в Тольятти с использованием механизма государственно-частного партнерства. Руководство города уже провело переговоры с потенциальным концессионером — одной из крупных ресурсоснабжающих организаций. По итогам обсуждения инвестор выразил готовность участвовать в реализации проекта на принципах ГЧП.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.