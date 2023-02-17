"Северный ключ" не смог взыскать с областного департамента ветеринарии 186,5 млн рублей

АО "Северный ключ" не смогло взыскать с департамента ветеринарии Самарской области 186,5 млн руб. в качестве компенсации за уничтоженных из-за африканской чумы свиней. Информация об этом размещена картотеке арбитражный дел.
Напомним, свинокомплекс "Северный Ключ" потерял почти все свое поголовье — 33,7 тыс. особей — в конце 2020 года. Тогда предприятие попало в зону распространения африканской чумы свиней, и в рамках реализации карантинных мер свиньи были уничтожены и сожжены. Несмотря на то что "Северный Ключ" занимается также разведением крупного рогатого скота, растениеводством, именно свиноводство обеспечивало основу его бизнеса. В итоге компания ушла в глубокий минус — ее убытки составили 145,979 млн рублей. Свиньи были застрахованы в федеральной страховой компании "Согласие". "Северный Ключ" попытался получить деньги по страховке, но "Согласие" платить отказалось. Летом 2021 г. предприятие обратилось в суд с двумя исками к страховщику на общую сумму в 226 млн рублей. Обе попытки удачи не принесли. Одним из аргументов "Согласия" было то, что "Северный Ключ" должен требовать компенсации не у страховой компании, а у тех, кто именно и обязал его уничтожить поголовье, то есть у ветеринарных чиновников.
17 декабря 2021 г. "Северный Ключ" подал иск в адрес департамента ветеринарии Самарской области. По данным судебных материалов, компания требовала с ведомства 186,446 млн рублей. Как поясняется в документе, это "стоимость изъятых сельскохозяйственных животных".
"Северному ключу" удалось документально подтвердить обстоятельства, послужившие основанием для обращения с иском в суд. Ответчик не возражал. Но после повторного рассмотрения иска суд отказал предприятию в компенсации понесенных потерь.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.