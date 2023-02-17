"Северный ключ" не смог взыскать с областного департамента ветеринарии 186,5 млн рублей

АО "Северный ключ" не смогло взыскать с департамента ветеринарии Самарской области 186,5 млн руб. в качестве компенсации за уничтоженных из-за африканской чумы свиней. Информация об этом размещена картотеке арбитражный дел.

Напомним, свинокомплекс "Северный Ключ" потерял почти все свое поголовье — 33,7 тыс. особей — в конце 2020 года. Тогда предприятие попало в зону распространения африканской чумы свиней, и в рамках реализации карантинных мер свиньи были уничтожены и сожжены. Несмотря на то что "Северный Ключ" занимается также разведением крупного рогатого скота, растениеводством, именно свиноводство обеспечивало основу его бизнеса. В итоге компания ушла в глубокий минус — ее убытки составили 145,979 млн рублей. Свиньи были застрахованы в федеральной страховой компании "Согласие". "Северный Ключ" попытался получить деньги по страховке, но "Согласие" платить отказалось. Летом 2021 г. предприятие обратилось в суд с двумя исками к страховщику на общую сумму в 226 млн рублей. Обе попытки удачи не принесли. Одним из аргументов "Согласия" было то, что "Северный Ключ" должен требовать компенсации не у страховой компании, а у тех, кто именно и обязал его уничтожить поголовье, то есть у ветеринарных чиновников.

17 декабря 2021 г. "Северный Ключ" подал иск в адрес департамента ветеринарии Самарской области. По данным судебных материалов, компания требовала с ведомства 186,446 млн рублей. Как поясняется в документе, это "стоимость изъятых сельскохозяйственных животных".

"Северному ключу" удалось документально подтвердить обстоятельства, послужившие основанием для обращения с иском в суд. Ответчик не возражал. Но после повторного рассмотрения иска суд отказал предприятию в компенсации понесенных потерь.