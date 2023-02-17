"Крылья" подтвердили, что получили 400 млн руб. за Пиняева и Глушенкова

"Крыльев Советов" подтвердили, что "Локомотив" заплатил клубу 400 млн руб. за полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу волжан.

"Информация о выплате "Локомотивом" 400 млн руб. за Пиняева и Глушенкова верна", — сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.

Пиняев и Глушенков перешли из "Крыльев Советов" в "Локомотив" в это зимнее трансферное окно. Оба футболиста подписали контракты с московским клубом до конца 2026 года.