"Крылья" подтвердили, что получили 400 млн руб. за Пиняева и Глушенкова

"Крыльев Советов" подтвердили, что "Локомотив" заплатил клубу 400 млн руб. за полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу волжан.
"Информация о выплате "Локомотивом" 400 млн руб. за Пиняева и Глушенкова верна", — сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.
Пиняев и Глушенков перешли из "Крыльев Советов" в "Локомотив" в это зимнее трансферное окно. Оба футболиста подписали контракты с московским клубом до конца 2026 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?