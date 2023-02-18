СМИ: "Крылья" планируют подписать полузащитника Александра Зуева

"Крылья Советов" собираются в ближайшие дни подписать контракт с полузащитником Александром Зуевым, сообщает metaratings.ru.

Напомним, ранее футболист прибыл в расположение команды, как и игрок "Динамо" Владислав Галкин.

Однако, по информации издания, если 26-летнего Зуева "Крылья" планируют заявить на весеннюю часть сезона, то 20-летний Галкин расположение команды покинет — клуб приглашал футболиста, чтобы ознакомиться с его возможностями лично.

Галкин 16 февраля принял участие в товарищеском матче с узбекским "Нефтчи" (2:3), а Зуев сыграл ещё и в победной встрече против "Торпедо" (3:0), в которой отдал голевую передачу. Зуев ранее уже выступал за "Крылья" в 2017 г., а предыдущим его клубом были "Химки". В первой части сезона он поучаствовал в 16 матчах.