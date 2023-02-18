Контракт на благоустройство трех самарских парков и сквера получил "Вектор 21"

Победителем конкурса на благоустройство четырех общественных пространств в Самаре стало ООО "Вектор 21". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Напомним, департамент городского хозяйства и экологии Самары предложил контракт стоимостью 205,2 млн руб. на благоустройство сквера "Самарец" (пересечение ул. Победы, пер. Славного и Штамповщиков), парков "Молодежный", "Воронежские озера" и "Ерик-парк". Единственным участником торгов стал "Вектор 21".
Согласно техническому заданию, в сквере "Самарец" планируется выполнить озеленение, демонтировать существующие тротуары и МАФы и обновить их, уложить плиточное покрытие, обустроить пандус, построить фонтан, смонтировать систему автополива и создать входную группу в парк. Также в сквере появятся современные площадки отдыха.
В парке "Воронежские озера" продолжится ранее начатое обновление: планируется обустроить парковку, дорожные знаки и разметку, установить урны, скамейки, контейнерную площадку для ТБО, стенды, организовать систему автополива и многое другое.
"Ерик парк", расположенный в Куйбышевском районе Самары (пос. Волгарь) планируют устроить велодорожку, пешеходную зону и зону отдыха, включающую стол со скамейками, качели, отдельные скамейки с подлокотниками и т. д.
Первый этап благоустройства парка "Молодежный" был завершен в 2022 году. В рамках следующих этапов здесь планируют восстановить естественное озеро, создать смотровую площадку, оборудовать спортивную зону со скейтпарком.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!