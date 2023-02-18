Контракт на благоустройство трех самарских парков и сквера получил "Вектор 21"

Победителем конкурса на благоустройство четырех общественных пространств в Самаре стало ООО "Вектор 21". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, департамент городского хозяйства и экологии Самары предложил контракт стоимостью 205,2 млн руб. на благоустройство сквера "Самарец" (пересечение ул. Победы, пер. Славного и Штамповщиков), парков "Молодежный", "Воронежские озера" и "Ерик-парк". Единственным участником торгов стал "Вектор 21".

Согласно техническому заданию, в сквере "Самарец" планируется выполнить озеленение, демонтировать существующие тротуары и МАФы и обновить их, уложить плиточное покрытие, обустроить пандус, построить фонтан, смонтировать систему автополива и создать входную группу в парк. Также в сквере появятся современные площадки отдыха.

В парке "Воронежские озера" продолжится ранее начатое обновление: планируется обустроить парковку, дорожные знаки и разметку, установить урны, скамейки, контейнерную площадку для ТБО, стенды, организовать систему автополива и многое другое.

"Ерик парк", расположенный в Куйбышевском районе Самары (пос. Волгарь) планируют устроить велодорожку, пешеходную зону и зону отдыха, включающую стол со скамейками, качели, отдельные скамейки с подлокотниками и т. д.

Первый этап благоустройства парка "Молодежный" был завершен в 2022 году. В рамках следующих этапов здесь планируют восстановить естественное озеро, создать смотровую площадку, оборудовать спортивную зону со скейтпарком.