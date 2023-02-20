На набережной в пойме реки Самара могут появиться причалы для судов

18 февраля в Самаре начались общественные обсуждения, на которых жителям предстоит решить, нужно ли застраивать набережную в Железнодорожном районе.
Заявитель просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8252 кв.м в пойме реки Самары под причалы для маломерных судов.
По данным публичной кадастровой карты указанная территория находится в частной собственности, разрешено ее использование под производственные помещения. Кадастровая стоимость составляет 9,84 млн рублей.
Общественные обсуждения продлятся до 11 марта. Экспозиция проекта будет открыта с 25 февраля по 4 марта в холле департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?