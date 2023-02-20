На набережной в пойме реки Самара могут появиться причалы для судов

18 февраля в Самаре начались общественные обсуждения, на которых жителям предстоит решить, нужно ли застраивать набережную в Железнодорожном районе.

Заявитель просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8252 кв.м в пойме реки Самары под причалы для маломерных судов.

По данным публичной кадастровой карты указанная территория находится в частной собственности, разрешено ее использование под производственные помещения. Кадастровая стоимость составляет 9,84 млн рублей.

Общественные обсуждения продлятся до 11 марта. Экспозиция проекта будет открыта с 25 февраля по 4 марта в холле департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).