В Тольятти пассажирский автобус врезался в опору моста, есть пострадавшие

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 19 февраля, в 15:40 в Тольятти 64-летний водитель автобуса Ford, двигаясь по городскому пассажирском маршруту 124 по ул. Громовой, допустил наезд на опору моста, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области