Цифровизация АПК способствует эффективному развитию отрасли в Самарской области

В понедельник, 20 февраля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.
Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации нацпроектов, специфику цифровой трансформации деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия региона и другие вопросы.
О ходе цифровой трансформации в работе агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин. Министр отметил, что, в соответствии с региональной Стратегией цифровой трансформации отраслей промышленности, за министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области закреплены четыре показателя.
Это доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой профиль, доля обращений за получением мер государственной поддержки через личный кабинет в электронном виде, доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены мероприятия по мониторингу их фактического использования; доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения.
По трем направлениям министерство по итогам прошлого года значительно перевыполнило планы. Так, в 2022 году доля сельхозпредприятий, которые обращаются за господдержкой и имеют профиль в сети Интернет, должна была достичь 20%. Фактическое значение этого показателя составило 45%. Похожая ситуация с показателем "Доля обращений за получением мер государственной поддержки в электронном виде": план - 35%, факт - 45%. Планировалось, что процент земель сельхозназначения, в отношении которых проводится мониторинг их фактического использования, составит 70, однако фактически объем таких земель возрос до 93%.
Доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения, составляет 100% - таков и плановый, и фактический показатели.
Значения показателей на текущий год установлены еще более напряженные: так, процент сельхозпредприятий, заявляющих о получении мер господдержки через личный кабинет, должен увеличиться до 90.
Цифровая трансформация услуг, которые оказывает министерство сельского хозяйства, позволяет сделать процесс получения господдержки простым и доступным, а значит, напрямую влияет на рост показателей по многим направлениям развития АПК.
"Вопросы цифровизации сегодня - одни из наиболее важных и стратегических. Представители бизнеса, сельскохозяйственные организации активно внедряют цифровые системы управления, поскольку сегодня добиться успеха в этой сфере можно не только за счет грамотной организации работы на земле, но и за счет использования цифровых технологий. Мы видим яркие примеры успеха, большого роста оборота организаций, которые успешно осваивают эти технологии. В рамках Стратегии цифровой трансформации, которая утверждена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2022 году, мы проводим большую работу по всем сферам, которые курируют органы исполнительной власти, и сельское хозяйство не является здесь исключением. Мы установили здесь целевые показатели, и по абсолютному большинству направлений сегодня они исполняются. В последние годы мы сделали существенный акцент на развитии мелиорации. Благодаря национальным проектам, поддержке государства, поручению президента страны Владимира Путина этот процесс идет очень активно", - отметил Виктор Кудряшов.
На основе данных о ранее обрабатываемых, но неиспользуемых площадях органы местного самоуправления ежегодно формируют планы по вводу земель в оборот. В 2022 году было введено 29 тыс. га земель, в 2023 году запланирован ввод свыше 30 тыс. га. В целом с 2018 года в оборот дополнительно было введено 130 тыс. га.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.