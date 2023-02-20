Цифровизация АПК способствует эффективному развитию отрасли в Самарской области

В понедельник, 20 февраля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации нацпроектов, специфику цифровой трансформации деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия региона и другие вопросы.

О ходе цифровой трансформации в работе агропромышленного комплекса рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин. Министр отметил, что, в соответствии с региональной Стратегией цифровой трансформации отраслей промышленности, за министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области закреплены четыре показателя.

Это доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой профиль, доля обращений за получением мер государственной поддержки через личный кабинет в электронном виде, доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены мероприятия по мониторингу их фактического использования; доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения.

По трем направлениям министерство по итогам прошлого года значительно перевыполнило планы. Так, в 2022 году доля сельхозпредприятий, которые обращаются за господдержкой и имеют профиль в сети Интернет, должна была достичь 20%. Фактическое значение этого показателя составило 45%. Похожая ситуация с показателем "Доля обращений за получением мер государственной поддержки в электронном виде": план - 35%, факт - 45%. Планировалось, что процент земель сельхозназначения, в отношении которых проводится мониторинг их фактического использования, составит 70, однако фактически объем таких земель возрос до 93%.

Доля полей, сведения о которых содержатся в цифровом реестре использования земель сельскохозяйственного назначения, составляет 100% - таков и плановый, и фактический показатели.

Значения показателей на текущий год установлены еще более напряженные: так, процент сельхозпредприятий, заявляющих о получении мер господдержки через личный кабинет, должен увеличиться до 90.

Цифровая трансформация услуг, которые оказывает министерство сельского хозяйства, позволяет сделать процесс получения господдержки простым и доступным, а значит, напрямую влияет на рост показателей по многим направлениям развития АПК.

"Вопросы цифровизации сегодня - одни из наиболее важных и стратегических. Представители бизнеса, сельскохозяйственные организации активно внедряют цифровые системы управления, поскольку сегодня добиться успеха в этой сфере можно не только за счет грамотной организации работы на земле, но и за счет использования цифровых технологий. Мы видим яркие примеры успеха, большого роста оборота организаций, которые успешно осваивают эти технологии. В рамках Стратегии цифровой трансформации, которая утверждена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2022 году, мы проводим большую работу по всем сферам, которые курируют органы исполнительной власти, и сельское хозяйство не является здесь исключением. Мы установили здесь целевые показатели, и по абсолютному большинству направлений сегодня они исполняются. В последние годы мы сделали существенный акцент на развитии мелиорации. Благодаря национальным проектам, поддержке государства, поручению президента страны Владимира Путина этот процесс идет очень активно", - отметил Виктор Кудряшов.

На основе данных о ранее обрабатываемых, но неиспользуемых площадях органы местного самоуправления ежегодно формируют планы по вводу земель в оборот. В 2022 году было введено 29 тыс. га земель, в 2023 году запланирован ввод свыше 30 тыс. га. В целом с 2018 года в оборот дополнительно было введено 130 тыс. га.