В Самарской области освободят от транспортного налога участников СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы проект закона, в соответствии с которым от транспортного налога предлагается освободить несколько категорий граждан.

Законопроект разработан по инициативе губернатора в целях поддержки социально незащищенных категорий граждан. В соответствии с ним увеличивается число налогоплательщиков, пользующихся льготой по транспортному налогу.

В частности, вводится категория граждан, "принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; граждан России, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".

В соответствии с проектом, предлагается установить для одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, приемных, патронатных родителей в многодетной семье, постоянно проживающего на территории Самарской области, являющегося гражданином РФ, фиксированную льготу: в размере 2640 рублей — для легкового транспортного средства с мощностью двигателя свыше 110 л. с.; в размере 4650 рублей — для автобусов с мощностью двигателя свыше 150 л. с.

Планируется, что законопроект будет распространен на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога за период, начиная с 2022 года.

"Также проектом предлагается освободить граждан РФ, прожив на территории Самарской области, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом президента или граждан, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту и граждан, находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, а также участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, участвующих (участвовавших) в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г, от уплаты транспортного налога за 2022 и 2023 года", — отмечается в пояснительной записке.

Освобождение от уплаты будет действовать в отношении одного транспортного средства из каждой определенной ниже категории: автомобили легковые с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно; мотоциклы, мотороллеры с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно; автобусы с мощностью двигателя до 250 л. с. включительно; другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 250 л. с. включительно; катера, моторные лодки с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно.

"Освобождение названной категории граждан будет являться дополнительной к принятым в настоящее время мерой поддержки граждан, участвующих в СВО их семей", — говорится в пояснительной записке.