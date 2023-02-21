"Крылья Советов" готовы к возобновлению сезона

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" завершили сборы в Турции. За три сбора "Крылья" провели 11 матчей.
В пяти из них команда выиграла, четыре раза уступила соперникам и дважды сыграла вничью. "Крылья" забили 20 голов, 16 пропустили. Лучшим бомбардиром команды на сборах стал Дмитрий Цыпченко, забивший пять голов.
Теперь футболисты "Крыльев" готовятся провести домашний матч в рамках Кубка России, который состоится 23 февраля в 16:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена". Соперником волжан станет столичный клуб "Динамо".
В преддверии возобновления сезона игроки "Крыльев Советов" Владимир Писарский, Бенхамин Гарре и Николай Рассказов встретятся с болельщиками.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?