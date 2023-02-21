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Архитектура Культура

В Самаре на реставрацию Шаховских казарм дополнительно выделят 35 млн рублей

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шаховские казармы в Самаре (войсковая часть 5599 на ул. Вилоновской, 2) ожидает реставрация. На эти цели дополнительно будет выделено 35 млн рублей. Средства удалось изыскать при содействии депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

"В декабре прошлого года после совместного визита в Самару с заместителем директора Росгвардии генерал-полковником Алексеем Кузьменковым было решено выделить 35 млн рублей на ремонт здания", — рассказал Александр Хинштейн.

Сегодня на территории войсковой части располагаются так называемые "Шаховские казармы", построенные в 1883 году. Изначально здесь располагалась паровая мельница, а в 1910 г. была выкуплена городом у тогдашнего ее владельца М. П. Шахова под размещение здесь 102-го запасного пехотного полка. Сейчас по этому адресу расположено территориальное управление Росгвардии.

Здания являются памятником культурного наследия регионального значения. Возраст казарм насчитывает уже 130 лет. Последний капитальный ремонт здесь проводился 1980 году.

В конце 2017 г. обсуждалась возможность включения "Шаховских казарм" в федеральный проект "Историческая память", что позволило бы привлечь дополнительное финансирование на восстановление памятников культурного наследия. В марте 2018 г. на реставрацию фасада и ремонт кровли дореволюционных Шаховских казарм Росгвардия, по настоянию Александра Хинштейна, выделила 18 млн рублей

"Очень рад, что нам удастся привести в надлежащий вид ещё один знаковый памятник Самарской области! Так что обязательно прослежу за выполнением там всех работ", — отметил депутат.

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