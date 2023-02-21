Тольяттинец получил два года условно за страховое мошенничество

В Тольятти суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, которого признали виновным в страховом мошенничестве и даче ложных показаний. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее мужчина вступил в сговор с людьми, чьи личности следствие не смогло установить, за вознаграждение купил Toyota Hilux и оформил полисы ОСАГО и КАСКО.

В феврале 2021 г. автовладелец заявил о краже машины в полицию и в страховую компанию. В реальности же сообщники просто перегнали автомобиль в другое место.

Мужчина претендовал на выплату 1,7 млн руб. от страховой, но не получил ее, так как не смог предоставить процессуальное решение по делу о краже автомобиля. Полицейские раскрыли обман и нашли иномарку.

Суд назначил мужчине два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком два года.