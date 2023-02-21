Тольяттинец получил два года условно за страховое мошенничество

В Тольятти суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, которого признали виновным в страховом мошенничестве и даче ложных показаний. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее мужчина вступил в сговор с людьми, чьи личности следствие не смогло установить, за вознаграждение купил Toyota Hilux и оформил полисы ОСАГО и КАСКО.
В феврале 2021 г. автовладелец заявил о краже машины в полицию и в страховую компанию. В реальности же сообщники просто перегнали автомобиль в другое место.
Мужчина претендовал на выплату 1,7 млн руб. от страховой, но не получил ее, так как не смог предоставить процессуальное решение по делу о краже автомобиля. Полицейские раскрыли обман и нашли иномарку.
Суд назначил мужчине два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.