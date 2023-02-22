В 2023 году "Т Плюс" обследует тепловые сети Самарской области с помощью робота-диагноста

В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО "Т Плюс" в Тольятти. Прежде робот-диагност уже использовался энергетиками для поиска дефектов на тепловых сетях в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. В прошлом году современную технологию внутритрубной диагностики энергетики применили на почти 4 км магистральных теплосетей.

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

"Основным преимуществом данного способа диагностики является проверка труднодоступных участков коммуникаций. С помощью робота мы сможем оценить надежность тепловых сетей города без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.

Отметим, что данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известный как гидравлические испытания, и другие методы, требующие проведения земляных работ.