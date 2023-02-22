16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре в 2023 году отремонтируют фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС Аварийно-ямочный ремонт в Самаре охватит восемь тысяч квадратных метров дорог Контракт на благоустройство трех самарских парков и сквера получил "Вектор 21" Самарские леса очистят от мусора за 13 млн рублей В Тольятти отремонтируют дорогу к триптиху "История транспорта"

ЖКХ и благоустройство Общество

В 2023 году "Т Плюс" обследует тепловые сети Самарской области с помощью робота-диагноста

ТОЛЬЯТТИ. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО "Т Плюс" в Тольятти. Прежде робот-диагност уже использовался энергетиками для поиска дефектов на тепловых сетях в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. В прошлом году современную технологию внутритрубной диагностики энергетики применили на почти 4 км магистральных теплосетей.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

"Основным преимуществом данного способа диагностики является проверка труднодоступных участков коммуникаций. С помощью робота мы сможем оценить надежность тепловых сетей города без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.

Отметим, что данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известный как гидравлические испытания, и другие методы, требующие проведения земляных работ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5