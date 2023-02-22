В 2023 году "Т Плюс" обследует тепловые сети Самарской области с помощью робота-диагноста

В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО "Т Плюс" в Тольятти. Прежде робот-диагност уже использовался энергетиками для поиска дефектов на тепловых сетях в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. В прошлом году современную технологию внутритрубной диагностики энергетики применили на почти 4 км магистральных теплосетей.
Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.
"Основным преимуществом данного способа диагностики является проверка труднодоступных участков коммуникаций. С помощью робота мы сможем оценить надежность тепловых сетей города без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.
Отметим, что данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известный как гидравлические испытания, и другие методы, требующие проведения земляных работ.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!