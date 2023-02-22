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Соцподдержка Общество

В Самарской области оказывается всесторонняя поддержка многодетным семьям

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области семьи с детьми охвачены мерами социальной поддержки с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия. Несмотря на ряд санкций и сложную обстановку, все социальные обязательства наш регион выполняет в полном объеме. Потому что поддержка семей с детьми — была и остается приоритетным направлением государственной политики, также на всестороннюю поддержку и заботу о семьях направлен национальный проект "Демография", инициированный президентом России Владимиром Путиным.

В Самарской области проживает более 24 тысяч многодетных семей. Всего по линии министерства социально-демографической и семейной политики региона семьям с детьми предоставляется 25 мер социальной поддержки. В текущем году в регионе продолжится формирование целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми. Такую задачу обозначил губернатор Дмитрий Азаров.

В Кинель-Черкасском районе проживает многодетная дружная семья Полянских. Мама Анна окончила Самарский государственный аграрный университет, но сейчас все свое время посвящает воспитанию детей. Папа Андрей занят на сложной и ответственной работе, однако всегда находит время для семьи. Анна была единственным ребенком у родителей, но всегда хотела братика или сестренку. Мечта о большой семье сбылась, и вместе с мужем уже воспитывают трех замечательных дочек.

Старшая Снежана — ученица 7 класса — радует родителей своими успехами в учебе, является юнармейцем военно-патриотического отряда "Тигр". В свободное время Снежана успешно занимается лыжным спортом и учится играть на гитаре, которую получила в подарок на Новый год. Средняя дочка Лиза учится во 2-м классе, посещает танцевальный кружок, любит рисовать и мастерить игрушки.Младшей Софии нет еще и года, она радует родителей первыми словами и шагами.

"Хорошая поддержка от государства — региональный капитал, который мы получили на рождение третьего ребенка. И вообще государство хорошо помогает семьям. Мы стояли в очереди, как молодая семья, и вот в этом году, буквально на прошлой неделе, получили сертификат на выплату на приобретение своего жилья", — рассказывает многодетная мама Анна Полянских.

Молодая семья меньше недели назад получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты по госпрограмме "Развитие жилищного строительства в Самарской области" и теперь планируют покупку собственного дома.

Также семья Полянских получает все положенные по законодательству меры социальной поддержки, среди них: ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, компенсация на проезд учащихся. В сентябре 2022 г. они получили региональный семейный капитал, на средства которого приобрели всё необходимое для ухода и развития младшей дочери.

А еще в этом году семья Полянских одной из первых получила удостоверение многодетной семьи. Выдачу удостоверений возродили в нашем регионе с начала 2023 года.

Алена Попова, руководитель управления по Кинель-Черкасскому району Главного управления социальной защиты населения Восточного округа: "Удостоверение многодетной семьи имеет единую форму и действует на территории всего региона. Используя такое удостоверение, семья сможет на льготных условиях посещать музеи, театры, спортивные мероприятия, а также воспользоваться льготами для покупки билетов".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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