Самарские депутаты не одобрили лишение доплат к пенсии бывших чиновников-мигрантов

Самарская губернская дума во вторник, 28 февраля, большинством голосов отклонила законопроект депутата КПРФ Максима Фёдорова о приостановке доплат к пенсиям чиновников на период Специальной военной операции с направлением этих средств на поддержку семей мобилизованных.

Напомним, в законопроекте речь шла о чиновниках-пенсионерах, которые сейчас не живут на территории региона. Высвободившиеся средства депутат Федоров предлагал перенаправить на поддержку жителей Самарской области, в том числе, на семьи тех, кто сейчас участвует в СВО, и на укрепление региональной экономики.