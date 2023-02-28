Самарские депутаты не одобрили лишение доплат к пенсии бывших чиновников-мигрантов

Самарская губернская дума во вторник, 28 февраля, большинством голосов отклонила законопроект депутата КПРФ Максима Фёдорова о приостановке доплат к пенсиям чиновников на период Специальной военной операции с направлением этих средств на поддержку семей мобилизованных.
Напомним, в законопроекте речь шла о чиновниках-пенсионерах, которые сейчас не живут на территории региона. Высвободившиеся средства депутат Федоров предлагал перенаправить на поддержку жителей Самарской области, в том числе, на семьи тех, кто сейчас участвует в СВО, и на укрепление региональной экономики.
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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.