Монтажник из Сызрани лишился почти 2,7 млн руб., поверив мошенникам

В начале февраля 48-летнему работнику одной из строительных фирм позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Специалист сообщил, что в настоящее время неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. В целях предотвращения данной операции, финансовый работник предложил перевести денежные средства на "безопасный счет".

Мужчина поверил убедительным доводам звонившего и перевел денежные средства в сумме 2, 69 млн руб. на продиктованный собеседником счет. После совершения операций, специалист перестал выходить на связь.

Сызранец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.