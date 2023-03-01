В Самаре выделили 28 млн рублей на уборку станций метро

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" ищет подрядчика, который займется услугами по ежесуточной комплексной уборке станций метро и прилегающих территорий.
В перечне девять станций: "Алабинская", "Российская", "Московская", "Гагаринская", "Спортивная", "Советская", "Победа", "Безымянка", "Кировская".
Подрядчик должен будет выполнять уборку: пассажирских зон, переходов метро, сходов с павильонами и без павильонов, прилегающих территорий к сходам станций.
Начальная цена контракта — 27,9 млн рублей. Он рассчитан на 12 месяцев. Победитель торгов определится после 13 марта, он должен приступить к работам с 1 апреля 2023 г. и завершить в марте 2024 г.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!