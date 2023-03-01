Бывшего главного конструктора РКЦ "Прогресс" освободили от наказания за истечением срока давности

Шестой кассационный суд изменил приговор бывшему главному конструктору - начальника отделения АО "РКЦ "Прогресс" Николаю Стратилатову. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 18 февраля 2022 г. Кировский районный суд Самары признал Стратилатова виновным в злоупотреблении полномочиями. Как считало следствие, в ноябре 2014 г. он приказал подчиненным согласовать акты приемки работ по сертификации ранее разработанного программного комплекса. При этом в действительности работы тогда еще не были выполнены. Стратилатов сам подписал фиктивные акты, и в результате ЗАО НТЦ КИУС "Эффес" необоснованно получило от АО "РКЦ "Прогресс" 4 млн рублей.

Экс-конструктора приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, а также на два года лишили права занимать управленческие должности.

Оспорить этот приговор в апелляции не удалось.

По выводам судов первой и апелляционной инстанций действия Стратилатова, помимо вреда интересам АО "РКЦ "Прогресс", причинили существенный вред Министерству обороны РФ (ущерб 8 млн руб.) и повлекли за собой снижение эффективности применения разрабатываемого изделия в целом.

В кассационную инстанцию обратились адвокат Юрий Ханжин, Министерство обороны РФ, а также зампрокурора Самарской области Тимур Маслов.

Юрий Ханжин просил оправдать клиента, так как, по его мнению, в действиях подзащитного не было состава преступления. Представитель Министерства обороны и прокурор оспаривали только часть решений по гражданскому иску.

В итоге судебная коллегия кассационной инстанции решила, что преступление Стратилатов все же совершил, но ущерба Министерству обороны его действия не нанесли и не повлекли тяжких последствий.

С учетом этого статью обвинения переквалифицировали с ч. 2 ст. 201 УК РФ на ч. 1 этой статьи, по которой экс-конструктору назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако в связи с истечением сроков давности его освободили от наказания.