Бывший главный конструктор РКЦ "Прогресс" получил полтора года колонии

В понедельник, 20 июня, Самарский облсуд оставил без изменения приговор, вынесенный ранее 70-летнему бывшему главному конструктору РКЦ "Прогресс" Николаю Стратилатову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Экс-начальнику отделения проектных и научно-исследовательских разработок вменили "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". В деле фигурируют 4 млн руб. ущерба РКЦ "Прогресс" и 8 млн руб. ущерба, причиненного Минобороны РФ.
18 февраля 2022 г. Кировский районный суд Самары приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. 20 июня апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила этот приговор без изменения, он вступил в законную силу.
Напомним, в последние годы уголовному преследованию подверглись несколько топ-менеджеров РКЦ "Прогресс". В частности, 14 июня в Кировском районном суде огласили приговор бывшему гендиректору Александру Кирилину. Его признали виновным в растрате и приговорили к пяти годам заключения
Кроме того, 3 декабря 2021 г. по девять лет колонии общего режима получили бывший начальник управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина и первый замгендиректора, главный инженер Сергей Тюлевин. Их признали виновными в нецелевом расходовании бюджетных денег. При этом 30 мая в Кировский районный суд Самары поступило новое дело тех же фигурантов. На этот раз Кирилиной и Тюлевину вменяют злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.
А 6 июня 2022 г. в Москве начали судить экс-замдиректора самарского РКЦ "Прогресс" Константина Наумова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.