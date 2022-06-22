Бывший главный конструктор РКЦ "Прогресс" получил полтора года колонии

В понедельник, 20 июня, Самарский облсуд оставил без изменения приговор, вынесенный ранее 70-летнему бывшему главному конструктору РКЦ "Прогресс" Николаю Стратилатову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Экс-начальнику отделения проектных и научно-исследовательских разработок вменили "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". В деле фигурируют 4 млн руб. ущерба РКЦ "Прогресс" и 8 млн руб. ущерба, причиненного Минобороны РФ.

18 февраля 2022 г. Кировский районный суд Самары приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. 20 июня апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила этот приговор без изменения, он вступил в законную силу.

Напомним, в последние годы уголовному преследованию подверглись несколько топ-менеджеров РКЦ "Прогресс". В частности, 14 июня в Кировском районном суде огласили приговор бывшему гендиректору Александру Кирилину. Его признали виновным в растрате и приговорили к пяти годам заключения

Кроме того, 3 декабря 2021 г. по девять лет колонии общего режима получили бывший начальник управления финансами и внешнеэкономической деятельностью РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина и первый замгендиректора, главный инженер Сергей Тюлевин. Их признали виновными в нецелевом расходовании бюджетных денег. При этом 30 мая в Кировский районный суд Самары поступило новое дело тех же фигурантов. На этот раз Кирилиной и Тюлевину вменяют злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

А 6 июня 2022 г. в Москве начали судить экс-замдиректора самарского РКЦ "Прогресс" Константина Наумова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.