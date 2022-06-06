В Москве начали судить экс-замдиректора РКЦ "Прогресс"

Измайловский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело экс-замдиректора самарского РКЦ "Прогресс" Константина Наумова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывшие заместитель коммерческого директора "Производственная компания "Станкопресс" Александр Володин и гендиректор ООО "СтройПроектАвангард" Михаил Куколев.

Напомним, Константина Наумова задержала ФСБ ночью 13 февраля 2019 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии силовиков, несколько лет назад он заключил договор между РКЦ "Прогресс" и ООО "Технокомплектлинии" на работы по первичной аттестации комплексов 400-05. Однако эти работы были выполнены ранее, в рамках госконтракта, то есть новый договор был фиктивным. В итоге РКЦ "Прогресс" потерял более 4,9 млн рублей. При обысках у Наумова обнаружили несколько особняков с домашним кинозалом, погребами, прачечной, множеством спален и гостиных, сауной, гаражами и летними верандами. Фото шикарных апартаментов с белым роялем появлялись в телеграм-каналах. Известно, что Константин Наумов был уволен из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.

Как сообщили в Измайловском суде Москвы, в итоговом обвинении Наумова значится уже четыре эпизода предполагаемого мошенничества с деньгами предприятия. Предполагается, что помогали ему Куколев и Володин.

"По версии следствия, Куколев и Володин, находясь в служебной зависимости от человека, являющегося бенефициарным владельцем возглавляемого ими ООО "ТКЛ", согласились на предложение последнего, заключавшееся в оказании содействия в совершении хищения денежных средств ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС", - указано в документах суда.

Правоохранители считают, что гендиректор ООО "ТКЛ" Куколев должен был подписать подготовленные Володиным фиктивные договоры и акты выполненных работ.

"Кроме того, после поступления в рамках договоров денег на расчетные счета ООО "ТКЛ", Куколев должен был их перечислить на указанные счета", - рассказывали в суде.

Впрочем, служители Фемиды сначала решили, что обвинение одного из фигурантов, Куклева, сформулировано нечетко. 13 августа 2021 г. уголовное дело вернули на доследование. Только в конце мая 2022 г. материалы снова стали рассматривать в суде. Прошло два заседания, третье назначили на 10 июня.

Наумов не единственным из сферы ракетно-космической отрасли подпал под суд. Так, правоохранители обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями 71-летнего экс-гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина. Как установил суд, в 2012 г. Кирилин подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор более чем на 11,7 млн евро. За эти деньги заводу должны были поставить гидравлический пресс. Подрядчик купил оборудование у немецкой фирмы за 7,6 млн евро. Следователи посчитали, что "Прогресс" не должен был переплачивать посреднику. Адвокаты же утверждали, что производитель из Германии не хотел работать с госпредприятием в России напрямую. Кирилина приговорили к восьми с половиной годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей. Позже срок ему снизили до пяти лет. Решение пытается обжаловать прокуратура.

Под суд подпала и дочь Александра Кирилина Светлана. Она работала на "Прогрессе" начальником управления финансами и внешнеэкономической деятельностью. По версии следствия, Кирилина и первый заместитель гендиректора Сергей Тюлевин купили токарно-фрезерный центр по завышенной цене. Также им вменяли открытие кредитной линии на 500 млн руб. без согласования с Роскосмосом, который финансировал проект "Союз-2", а кроме того, незаконную командировку Кирилиной в Милан. Суд Кировского района приговорил обоих к девяти годам колонии общего режима.