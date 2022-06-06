В Москве начали судить экс-замдиректора РКЦ "Прогресс"

Измайловский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело экс-замдиректора самарского РКЦ "Прогресс" Константина Наумова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывшие заместитель коммерческого директора "Производственная компания "Станкопресс" Александр Володин и гендиректор ООО "СтройПроектАвангард" Михаил Куколев.
Напомним, Константина Наумова задержала ФСБ ночью 13 февраля 2019 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии силовиков, несколько лет назад он заключил договор между РКЦ "Прогресс" и ООО "Технокомплектлинии" на работы по первичной аттестации комплексов 400-05. Однако эти работы были выполнены ранее, в рамках госконтракта, то есть новый договор был фиктивным. В итоге РКЦ "Прогресс" потерял более 4,9 млн рублей. При обысках у Наумова обнаружили несколько особняков с домашним кинозалом, погребами, прачечной, множеством спален и гостиных, сауной, гаражами и летними верандами. Фото шикарных апартаментов с белым роялем появлялись в телеграм-каналах. Известно, что Константин Наумов был уволен из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.
Как сообщили в Измайловском суде Москвы, в итоговом обвинении Наумова значится уже четыре эпизода предполагаемого мошенничества с деньгами предприятия. Предполагается, что помогали ему Куколев и Володин.
"По версии следствия, Куколев и Володин, находясь в служебной зависимости от человека, являющегося бенефициарным владельцем возглавляемого ими ООО "ТКЛ", согласились на предложение последнего, заключавшееся в оказании содействия в совершении хищения денежных средств ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС", - указано в документах суда.
Правоохранители считают, что гендиректор ООО "ТКЛ" Куколев должен был подписать подготовленные Володиным фиктивные договоры и акты выполненных работ.
"Кроме того, после поступления в рамках договоров денег на расчетные счета ООО "ТКЛ", Куколев должен был их перечислить на указанные счета", - рассказывали в суде.
Впрочем, служители Фемиды сначала решили, что обвинение одного из фигурантов, Куклева, сформулировано нечетко. 13 августа 2021 г. уголовное дело вернули на доследование. Только в конце мая 2022 г. материалы снова стали рассматривать в суде. Прошло два заседания, третье назначили на 10 июня.
Наумов не единственным из сферы ракетно-космической отрасли подпал под суд. Так, правоохранители обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями 71-летнего экс-гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина. Как установил суд, в 2012 г. Кирилин подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор более чем на 11,7 млн евро. За эти деньги заводу должны были поставить гидравлический пресс. Подрядчик купил оборудование у немецкой фирмы за 7,6 млн евро. Следователи посчитали, что "Прогресс" не должен был переплачивать посреднику. Адвокаты же утверждали, что производитель из Германии не хотел работать с госпредприятием в России напрямую. Кирилина приговорили к восьми с половиной годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей. Позже срок ему снизили до пяти лет. Решение пытается обжаловать прокуратура.
Под суд подпала и дочь Александра Кирилина Светлана. Она работала на "Прогрессе" начальником управления финансами и внешнеэкономической деятельностью. По версии следствия, Кирилина и первый заместитель гендиректора Сергей Тюлевин купили токарно-фрезерный центр по завышенной цене. Также им вменяли открытие кредитной линии на 500 млн руб. без согласования с Роскосмосом, который финансировал проект "Союз-2", а кроме того, незаконную командировку Кирилиной в Милан. Суд Кировского района приговорил обоих к девяти годам колонии общего режима.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.